La comunidad latina es el corazón de Los Ángeles

Brenda Durán

Los Ángeles florece gracias a un cuidado que rara vez aparece en los titulares. Los latinos luchan antes del amanecer, trabajan en clínicas de noche, enseñan, diseñan, cocinan, reparan y crean. Interpretamos instituciones para nuestros mayores, defendemos nuestros derechos y convertimos la escasez en ayuda mutua.

Las empresas familiares estabilizan barrios; iglesias y espacios culturales sostienen resiliencia; música y murales dicen quién es la ciudad. Nos movilizamos ante incendios, inundaciones y huelgas, y participamos todo el año. Hogares multigeneracionales estiran recursos y comparten responsabilidades. Estas raíces profundas anclan barrios frente al desplazamiento y mantienen la metrópolis nutrida y conectada para las generaciones del futuro.