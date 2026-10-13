La comunidad latina es el corazón de Los Ángeles

Brenda Durán para la columna Somos L.A. de La Opinión

Brenda Durán para la columna Somos L.A. de La Opinión

Brenda Durán para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Brenda Durán

Brenda Durán

Los Ángeles florece gracias a un cuidado que rara vez aparece en los titulares. Los latinos luchan antes del amanecer, trabajan en clínicas de noche, enseñan, diseñan, cocinan, reparan y crean. Interpretamos instituciones para nuestros mayores, defendemos nuestros derechos y convertimos la escasez en ayuda mutua.

Las empresas familiares estabilizan barrios; iglesias y espacios culturales sostienen resiliencia; música y murales dicen quién es la ciudad. Nos movilizamos ante incendios, inundaciones y huelgas, y participamos todo el año. Hogares multigeneracionales estiran recursos y comparten responsabilidades. Estas raíces profundas anclan barrios frente al desplazamiento y mantienen la metrópolis nutrida y conectada para las generaciones del futuro.

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