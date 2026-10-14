Samuel Douek, fundador y director del Hola México Film Festival

Históricamente, la comunidad latina en Los Ángeles ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural, económica y social de la ciudad. Su diversidad se refleja en un mosaico de tradiciones, gastronomía, cine, música y expresiones artísticas que enriquecen la vida cotidiana.

A lo largo de generaciones, nuestras comunidades han preservado valores familiares sólidos creando redes de apoyo que fomentan la resiliencia. Su contribución ha sido clave para impulsar el dinamismo urbano y fortalecer el carácter multicultural que distingue a Los Ángeles como una de las ciudades más vibrantes y diversas del mundo.