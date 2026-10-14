La comunidad latina en Los Ángeles

Samuel Douek para la columna Somos L.A. de La Opinión

Samuel Douek para la columna Somos L.A. de La Opinión

Samuel Douek para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Samuel Douek

Samuel Douek, fundador y director del Hola México Film Festival

Históricamente, la comunidad latina en Los Ángeles ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural, económica y social de la ciudad. Su diversidad se refleja en un mosaico de tradiciones, gastronomía, cine, música y expresiones artísticas que enriquecen la vida cotidiana.

A lo largo de generaciones, nuestras comunidades han preservado valores familiares sólidos creando redes de apoyo que fomentan la resiliencia. Su contribución ha sido clave para impulsar el dinamismo urbano y fortalecer el carácter multicultural que distingue a Los Ángeles como una de las ciudades más vibrantes y diversas del mundo.

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