León XIV pasa la noche en calma tras operación por tumor maligno en el pulmón

El Papa fue sometido a una operación por un nódulo en el pulmón el martes 13 de octubre de 2026. En la noche, el Vaticano informó que a León XIV le fue extirpado un tumor maligno del pulmón derecho.

La operación, realizada en una clínica de Roma, duró unos 90 minutos y transcurrió sin complicaciones. Según el comunicado vaticano, el pontífice, de 71 años, despertó con normalidad, pidió algo de cena, y descansó en su habitación.

Noche en calma

Se prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana y se han cancelado todos sus actos públicos hasta el 20 de octubre. La intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”, añadió el texto, firmado por el médico de cabecera del papa, Luigi Carbone.

Un nuevo comunicado emitido el día después de la intervención anuncia que el pontífice ha pasado la noche en calma.

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