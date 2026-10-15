Mueren más de 30 niños y un maestro en Pakistán tras el derrumbe del techo de una escuela

Al menos 34 personas, la mayoría niños, fallecieron tras el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, en el norte de Pakistán.

El Hospital Lady Reading informó de 33 fallecidos —entre ellos 32 niños y un maestro—, mientras que el Hospital Conmemorativo Naseerullah Khan Babar reportó el fallecimiento de un niño.

Otras 19 personas resultaron heridas, cinco de las cuales se encuentran en estado crítico.

Las imágenes de televisión mostraban ambulancias dirigiéndose a toda prisa al centro educativo privado Al-Khair, mientras los equipos de rescate sacaban de entre los escombros a estudiantes ensangrentados.

Según Mohammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading, la mayoría de los niños sufrieron lesiones en la cabeza.

Los niños, según informes, tienen entre 6 y 12 años de edad.

BBC:

Farhan Ahmed, superintendente de operaciones policiales en Peshawar, señaló que la escuela se encontraba en un “estado muy deteriorado”.

Según indica, se estima que unos 300 alumnos estudiaban en el centro, de los cuales cerca de 100 se encontraban dentro de las tres aulas afectadas por el derrumbe.

Estructura temporal

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su pesar y dio instrucciones a las autoridades para que brinden asistencia médica a las familias afectadas.

“No debe haber concesión alguna en lo que respecta a la seguridad de los niños en las instituciones educativas”, afirmó Sharif, añadiendo que las autoridades competentes “deben llevar a cabo una investigación transparente sobre el incidente”, para garantizar que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir.

Según informa desde Peshawar el periodista Bilal Ahmed, de la BBC, las autoridades indicaron que las operaciones de rescate se dieron por concluidas tras el derrumbe del edificio escolar, aunque todavía quedan escombros en el lugar.

Getty Images: El propietario de la escuela fue detenido.

Arif Khattak, director regional de Rescue 1122, declaró a la BBC que, al llegar al lugar, observó que la escuela funcionaba en una estructura que no era permanente, lo que indica que había sido construida de forma provisional.

Un responsable de los equipos de rescate indicó que el techo se desplomó sobre los estudiantes después de que colapsara la cubierta de una planta superior, lo que provocó el derrumbe de ambos niveles.

“Los saqué con mis propias manos”

Un profesor le dijo a la BBC que sacó a seis niños de entre los escombros mientras colaboraba con los servicios de emergencia en el lugar de los hechos.

El profesor de inglés, que trabaja en un centro educativo público cercano, contó que acudió de inmediato al lugar junto con otros vecinos al oír las sirenas y el sonido de las ambulancias.

Relató que lograron sacar a más de 20 niños de entre los escombros…

“Yo mismo saqué a seis niños con mis propias manos. La mayoría estaban vivos y hablaban; pero, más tarde, se descubrió que habían fallecido”.

“Había mucha sangre”, dijo. “Un niño decía que sentía mucho dolor. Tenía la lengua reseca dentro de la boca y pedía agua”.

Las autoridades informaron que se ha ordenado una investigación para determinar la causa.

La policía confirmó que el propietario de la escuela se encuentra detenido.