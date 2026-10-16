Hijos de Francisca le dicen “tío” a Jomari Goyso

En “Despierta América” se ha vivido un momento divertido. El programa matutino de TelevisaUnivision cuenta con la conducción de Jomari Goyso y Francisca, entre su staff. Y para nadie es un secreto que dentro de la cadena Jomari ha podido conquistar no solo los corazones del público, sino también de sus compañeros, entre ellos la dominicana.

Conviven y se relacionan entre sí como hermanos. Tanto así que los hijos de Francisca llaman “tío” al español. Ahora bien, este término no ha surgido de manera solo por el cariño y la convivencia. Según Francisca, el crítico de moda ha obligado a sus hijos a que lo llamen así.

Aparentemente, la estrategia de Jomari es hacerles pronunciar la palabra “tío” para que la asocien directamente con él. Francisca interviene y les dice: “Hijito, si no lo sientes, no lo tienes que decir”. El público que conoce la amistad entre los conductores ha reaccionado a la conversación que sostuvieron con comentarios de cariño.

Una usuaria de la red social comentó lo siguiente, en el video compartido por la cadena en Instagram: “Eso pasa en todas las familias”. “Jomari ya es parte de la familia de Francisca”. Alguien más sumó a la conversación agregando: “Jomari me encantas, eres un sol; esos niños te deben querer mucho, como su mamá que te quiere”.

La honestidad es algo que siempre ha caracterizado a Jomari, y aunque en ocasiones ha podido ser brutal en sus comentarios, sus amigas en la industria lo quieren y cuidan como un tesoro. Además de Francisca, el experto en moda sostiene una relación similar con famosos de la talla de Jacqueline Bracamontes, Ana Bárbara, Ángela Aguilar, Luz García, Danna García y Ana Patricia Gámez, entre otras.

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