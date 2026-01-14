Alan Tacher se despide de “Despierta América” y se alista para “¿Apostarías por mí?”

Alan Tacher y Alejandra Espinoza son los conductores de “¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality de TelevisaUnivision, que se grabará desde Brasil. Debido a esto, el mexicano se ha despedido, por ahora, del programa “Despierta América”, en donde es conductor junto a Karla Martínez, Francisca, Jomari Goyso y Raúl González, entre otros.

Su salida del matutino ha despertado, por alguna razón, especulaciones sobre la posibilidad de que ya no regrese al mismo. Sin embargo, se entiende que esto ha sucedido de esta forma porque, como te contamos antes, el programa no se grabará en Estados Unidos.

Junto a Tacher y Espinoza, tendremos un grupo de panelistas conformado por el reconocido cantautor y productor musical, Lupillo Rivera; la actriz y conductora internacional, Cecilia Galliano; y el conferencista, autor y creador de contenido, Jorge Lozano H.

Para TelevisaUnivision el papel de los antes mencionados es importante y sumamente clave, ya que ellos serán los que le den voz al público con sus comentarios durante las discusiones que se puedan realizar durante la transmisión en vivo, de lunes a viernes, en donde hablarán sobre todo lo que pasa dentro del 24/7.

El programa dará inicio el 18 de enero por Univision y también se podrá ver a través de la señal de UNIMÁS y el canal de Las Estrellas, mientras que la experiencia completa 24/7 estará disponible en ViX.

