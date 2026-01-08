TelevisaUnivision confirmó hoy que Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano serán panelistas en “¿Apostarías por mí?“. Hasta aquí llegaron las especulaciones alrededor del “Toro del corrido”, ya que en un principio se creyó que él y su novia se sumarían a esta experiencia. ¡Pero nada más lejos de la realidad!

Cabe señalar que todo el espectáculo empezará a partir del 18 de enero y se podrá ver a través de Univision, UNIMÁS y el canal de Las Estrellas en México. Ahora bien, la experiencia completa 24/7 estará disponible solo a través de ViX.

Pero además de esto, también te podemos confirmar que Roberto Hernández, de “El Gordo y la Flaca”, será parte del equipo de conductores junto a Alejandra Espinoza y Alan Tacher. Hernández será el coconductor de este proyecto.

Univision también suma a una nueva pareja esta primera temporada de “¿Apostarías por mí?” y se trata de Salvador Zerboni y Marcela Ruiz. Ellos se han convertido así en la décima pareja que acepta unirse a la competencia y enfrentar el reto de convivencia extremo.

Este reality, por otra parte, viene con todo, ya que replicarán la fórmula que nos han entregado con “La Casa de los Famosos México”, haciendo uso de todo su contenido a través de los pre y post shows, que se podrán seguir diariamente a través de ViX. Y este espacio contará con la conducción de Arana Lemus y Lambda García.

Adrián Di Monte y Nuja Amar forman parte de la primera temporada de ¿Apostarías por mí? / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Las parejas que han sido confirmadas hasta ahora son: Raúl “El Pelón” y Laura Molinar; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Beta Mejía y Alejandra Jaramillo; Franco Tradardi y Breh Badassifier; René Strickler y Rubí Cardozo; Jim Velásquez y Alina Lozano; Gigi Ojeda y David Leal; Tibi Camacho y José Medina; y Lorenzo Méndez y Claudia Galván.

TelevisaUnivision afirma que las dos parejas restantes serán anunciadas en los próximos días. ¡Pronto te compartiremos nuestras entrevistas exclusivas con los protagonistas!

