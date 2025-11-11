Univision anuncia ‘¿Apostarías por mí?’, su nuevo reality show 24/7

La lucha por el rating está a tambor batiente entre Telemundo y Univision, en especial en lo que respecta a los reality shows, una apuesta que le ha rendido grandísimos frutos a ambas cadenas, en especial a Telemundo.

Si bien Telemundo lleva ventaja, al ser la primera que lanzó proyectos como ‘La Casa de los Famosos’, ‘Top Chef VIP’, ‘Exatlón’, ‘La Isla: Desafío Extremo’ entre otros, Univision poco a poco se ha ido incorporando con apuestas como ‘El Conquistador’ y próximamente con ‘¿Apostarías por mí?’.

Si bien sobre este nuevo proyecto aún no se han revelado mayores detalles, la cadena compartió ya los primeros promocionales, con los que dejó entrever que se tratará de un reality 24/7, algo por lo que Univision llevaba años sin apostar.

“¡Un nuevo reality está por comenzar! 😱 ¡Bienvenidos a la cuenta oficial de ¿#ApostaríasPorMí? 📱”, se lee en una de las publicaciones que hizo la cadena en Instagram.

El anuncio llegó acompañado de la fecha de estreno, al revelarse que será en enero por medio de UniMás y ViX, plataforma en la que se emitiría el 24/7.

Tras ese primer promocional la cadena lanzó uno más, en el cual se detalló que contará con la presencia de parejas famosas, lo que demostraría que sería un proyecto con celebridades y no con desconocidos.

“En enero conocerás un reality de parejas famosas en vivo 24/7”, publicó el show en sus recién creadas redes sociales, en donde ya son seguidos por Julián Gil, Lambda García, entre otros famosos.

Sigue leyendo: