¿Apostarías por mí? es el nuevo reality de Univision: Raúl y Laura Molinar son la primera pareja confirmada

¿Apostarías por mí? es el nuevo fenómeno multiplataforma de alcance internacional de TelevisaUnivision. Este formato nos presentará a 12 parejas de celebridades que vivirán totalmente expuestas, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Su estreno está previsto para el próximo año 2026, específicamente en el mes de enero. Univision nos confirma que muy pronto se revelarán más detalles y las parejas que aceptarán el reto lleno de desafíos, emoción y controversias que conquistará a la audiencia. De momento podemos confirmar que una de las primeras que han dicho que sí a este proyecto son Raúl y Laura Molinar.

Conversamos con Laura y Raúl, quienes se muestran emocionados con este proyecto, pero también con claras inseguridades sobre cómo será la convivencia, compartir espacio con otras parejas, en donde cada una tiene dinámicas diferentes en temas tan sencillos como la cocina a la hora de preparar alimentos y el aseo a nivel general.

¿Qué sabemos de Laura y Raúl?

Raúl y Laura Molinar, también conocido como “El Pelón”, es uno de los locutores de radio de habla hispana más prominentes de los Estados Unidos.

Locutor de radio autodidacta e intuitivo con más de veinte años de experiencia, Molinar es capaz de desatar la risa con facilidad y logra tocar de forma natural el corazón de miles de oyentes con mensajes de superación personal, motivación y empoderamiento.

Durante los últimos siete años, Raúl ha sido uno de los presentadores del exitoso programa de radio regional mexicano “El Bueno, La Mala y El Feo”. Molinar, alias “El Bueno”, se ha ganado la confianza de los oyentes gracias a su personalidad, carisma y sentido del humor.

Este reconocido locutor, por otra parte, participa activamente en organizaciones benéficas como “St. Jude’s Research Center” y “The American Red Cross”. ¿Será que de ganar el primer lugar estaría dispuesto a donarlo a estas dos asociaciones con las que colabora tan activamente?

Aquí nuestra entrevista exclusiva con la primera pareja confirmada para ¿Apostarías por mí?

