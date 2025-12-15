¿Apostarías por mí?, el reality de Univision, se estrenará el 18 de enero a las 8PM/7C

“¿Apostarías por mí?” es el nuevo reality de TelevisaUnivision, el cual llegará a la televisión hispana a partir del 18 de enero del año 2026. El formato contará con 12 celebridades que ingresarán al proyecto acompañados de sus respectivas parejas.

En esta edición también se aislarán del mundo para vivir bajo la mirada del público las 24/7 en una villa aislada donde cada reto pondrá a prueba su amor, su lealtad y su capacidad para creer el uno en el otro. Este proyecto busca exponer mediante el juego que para estas parejas no solo estará en riesgo el dinero, sino también la confianza y la conexión que los une.

Desde hace semanas la producción confirmó que los conductores de este programa serán Alejandra Espinoza y Alan Tacher. El show contará además con la participación de tres analistas, como panelistas. Los nombres de estas tres celebridades serán confirmados próximamente.

Se especula que entre ellos podrían estar Poncho de Nigris, Julián Gil e incluso Marcela Mistral, ya que los tres ya estuvieron en un proyecto como este, pero para Canela.TV.

El programa conducido por Espinoza y Tacher se transmitirá de lunes a viernes y durante todos los domingos, donde se revelarán giros intensos, las inesperadas traiciones y las apuestas más arriesgadas.

En Estados Unidos, los shows estelares de domingo se transmitirán en simultáneo por Univision y el servicio de streaming ViX a las 8 PM E/ 7 PM C. Los shows de lunes a viernes por UNIMÁS y ViX en el mismo horario. Los fanáticos en México podrán sintonizar los shows de domingo en Las Estrellas a las 9 p.m. y vivir la experiencia completa en ViX. El resto de Latinoamérica podrá disfrutar todo el contenido exclusivamente en ViX.

Ojo con esto, el 24/7 se emitirá a través de ViX con un total de ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios que permitirá al público ser testigo y juez de cada movimiento dentro de la Villa. Los conductores de los shows en ViX también se confirmarán pronto. Esto nos recuerda a la transmisión que realiza Televisa con La Casa de los Famosos en su edición mexicana.

