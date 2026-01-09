Lupillo Rivera confiesa con cual de sus ex le gustaría encerrarse en un reality show

El cantante Lupillo Rivera se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la conferencia de prensa en la que se presentó ‘¿Apostarías por mí?’, el nuevo reality show de TelevisaUnivision, emisión en la que fungirá como panelista junto a Jorge Lozano H y a Cecilia Galliano.

El momento cumbre de la intervención del ‘Toro del Corrido’ llegó cuando el locutor Renee tomó el micrófono y lo cuestionó abiertamente sobre con cuál de sus exparejas le hubiera gustado encerrarse en este reality show.

“¿Si tuvieras la oportunidad de elegir a una expareja para participar contigo en este reality cuál sería y por qué?”, le preguntaron al hermano de Jenni Rivera ante la sorpresa de todos los presentes en la sala de prensa, incluido al propio protagonista.

“¿A quién escogería?”, preguntó Lupillo en primera instancia, quien tras pensarlo muy bien aseguró que con ninguna de sus exparejas entraría a un reality, pues hay que recordar que en su momento se llegó a decir que él y Mayeli Alonso estuvieron cerca de coincidir en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, pero al final de cuentas ella no aceptó la invitación.

“A ninguna, por eso se llama expareja”, soltó el intérprete, a quien se le notó muy nervioso con la pregunta que le hicieron.

Instantes después recordó que su corazón hoy tiene dueña, por lo que reconoció que si se llegara a encerrar con alguien sería con la dominicana Taina Pimentel, su actual conquista.

“Ahorita ya tengo mi pareja”, soltó Lupillo Rivera tras el incómodo y divertido momento que vivió en plena rueda de prensa.

Hay que recordar que Lupillo ha tenido relaciones muy sonadas a lo largo de los años, como las que tuvo con Mayeli Alonso, Belinda, Giselle Soto, por lo que había mucha tela de dónde cortar y así se lo hicieron saber sus fans en las redes sociales.

“Queríamos que dijera Belinda 😋”, “Bien que quería nombrar a Belinda”, “Pensó en Belinda, no nos engaña”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

