Lupillo Rivera revela cómo surgió el flechazo entre él y Taina Pimentel, su nueva y joven novia

El cantante Lupillo Rivera, quien está enfrascado en tremenda disputa con Belinda, Chiquis y Mayeli Alonso por el lanzamiento de ‘Tragos Amargos’, su libro, reapareció en televisión y presentó oficialmente a Taina Pimentel como su nueva novia.

Si bien ella ya había compartido contenido en compañía de ‘El Toro del Corrido’, con lo que dejaba entrever que entre ellos había una relación sentimental, no fue, sino hasta ahora que el hermano de Jenni Rivera ahondó en detalles sobre lo suyo.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’ que Lupe compartió cómo surgió su relación sentimental y todo lo que siente el uno por el otro.

En la conversación que tuvo con el morning show de Univision, Lupillo reconoció que en un inicio se habían acercado con fines meramente laborales, pero con el tiempo se dieron cuenta que lo suyo podía llegar a otro nivel, tal y como ya había sucedido en el pasado.

“Es una persona que conocí hace tiempo. Estuvimos conociéndonos, platicando un tiempo, nos tomamos un break y ahorita hace unas semanas me pidió un favor, que le hiciera ahí de unas negociaciones que estamos haciendo de televisión y resultó que volvimos a platicar y nos volvimos a dar una segunda oportunidad y nos la estamos pasando bien, gracias a Dios”, contó Lupillo.

Con esas declaraciones dejó en claro que lo suyo no es algo nuevo, sino que en el pasado ya lo habían intentado.

Lupillo y Taina se conocieron a la salida del cantante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, tal y como ella misma lo dejó plasmado en una foto que compartió, en mayo del 2024, en su cuenta de Instagram y que se produjo luego de que ella tomara la iniciativa de acercársele.

“A ella la conocí a la salida de aquel reality. Ella me vio en el reality, fue, me buscó y a la salida de ahí fue que empezamos a platicar, a conocernos”, contó el cantante.

Aunque Taina, quien lo define como “su macho”, no estuvo en la conversación, sí lo hizo por medio de una llamada y ahí se soltó todo lo que siente por el hijo de Doña Rosa, de quien está “bien enamorada”.

“Yo siempre le he dicho a él que me gusta el hombre inteligente, me gusta el hombre pensante y él tiene muchos atributos. Que la gente no lo quiera ver, pues yo me tomaré el tiempo de mostrárselo poquito a poquito”, dijo la modelo caribeña en la misma plática.

Con sus confesiones en televisión nacional ambos quisieron dejar bien en claro que lo suyo va en serio y que no se trata de ninguna estrategia publicitaria o de alguna colaboración musical, sino de algo más personal.

“Nos estaban diciendo que era para un video musical y no, sí es verdad la relación. Sí hemos estado conviviendo mucho”, confesó el ex de Giselle Soto en una entrevista exclusiva con ‘Despierta América’.

Sigue leyendo: