Christina Applegate que su diagnostico de esclerosis múltiple fue erróneo

Cinco años después de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, la actriz estadounidense Christina Applegate sorprendió al revelar que dicho diagnóstico fue un error médico.

La noticia la dio a conocer este martes durante un emotivo episodio de su pódcast “MeSsy”, el cual copresenta junto a la también actriz Jamie Lynn Sigler.

Applegate, de 54 años, relató entre lágrimas el momento en que su doctora le comunicó la rectificación en el hospital: “Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple”. Sin embargo, la intérprete de “Dead To Me”confesó no sentir alivio ni alegría ante la noticia, ya que sus síntomas persisten de manera inalterada.

“No estaba feliz, para nada. Todos los demás estaban muy contentos”, explicó la actriz.

A pesar del descarte neurológico, Applegate continúa experimentando un fuerte deterioro físico que no le permite caminar con normalidad, obligándola a depender de un bastón o de una silla de ruedas para desplazarse, además de pasar largas jornadas en cama. “No estoy mejor. Si acaso, he empeorado. Así que he vuelto al punto de partida, sin saber qué me está pasando”, afirmó sobre la incertidumbre en la que se encuentra sumergida.

La situación obliga a la actriz y a su equipo médico a reiniciar de cero una investigación clínica para determinar la causa real de la dolencia que la afecta desde 2021. Durante este tiempo, la enfermedad le generó una profunda depresión y detuvo drásticamente su carrera profesional. “Lo he perdido todo. Perdí mi trabajo#, lamentó al describir el impacto que ha tenido en su vida cotidiana.

Asimismo, la actriz expresó inquietud por el rol de portavoz de los enfermos de esclerosis múltiple que ejerció durante estos cinco años, temiendo haber decepcionado a la comunidad. Ante ello, Sigler —quien sí padece la enfermedad— la reconfortó asegurándole que su visibilización y apoyo hacia los pacientes no pierden valor.

Expertos en neurología citados en el programa explicaron que el error en el diagnóstico de la esclerosis múltiple es relativamente frecuente, alcanzando hasta un 20% de los casos debido a la inexistencia de un examen único definitivo y a la dependencia de una lista combinada de criterios médicos.

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