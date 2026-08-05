Tras cuatro meses hospitalizada, Christina Applegate fue dada de alta

Tras permanecer internada durante cuatro meses en un centro médico de Los Ángeles, la actriz estadounidense Christina Applegate recibió el alta hospitalaria y pudo regresar a su hogar.

La artista de 54 años, quien combate la esclerosis múltiple desde que fue diagnosticada en 2021, se encuentra estable y rodeada del afecto de sus seres queridos, según confirmaron fuentes cercanas a la estrella.

La hospitalización de Applegate comenzó el pasado mes de marzo. Durante este período, su equipo de representación prefirió mantener un estricto hermetismo en torno a las causas específicas y los tratamientos aplicados.

Pese al silencio sobre los detalles clínicos, la propia protagonista de la aclamada serie “Dead to Me” rompió el silencio a través de sus redes sociales para transmitir tranquilidad y agradecer la incesante ola de cariño y mensajes de aliento que recibió durante estas semanas difíciles.

“Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mujer fuerte y cada día me pongo más fuerte y mejor”, compartió la intérprete en una publicación en Instagram.

En ese mismo mensaje, Applegate confirmó su decisión de tomarse un tiempo exclusivo para priorizar su bienestar físico: “Me voy a tomar un tiempo para centrarme en mi salud, pero volveré pronto con más cosas que contar”.

No es la primera vez que la recordada protagonista de “The Sweetest Thing” aborda con transparencia su dura batalla. Desde su diagnóstico en 2021 —cuyos primeros indicios de pérdida de equilibrio afloraron mientras grababa la tercera temporada del drama comedia de Netflix—, la actriz ha enfrentado más de 30 internaciones por severas complicaciones orgánicas, dolores agudos y malestares gastrointestinales derivados de la afectación en su sistema nervioso central.

Actualmente, la actriz descansa en su hogar junto a su esposo, el músico Martyn LeNoble, y su hija Sadie, de 15 años.

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