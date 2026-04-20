Christina Applegate habló sobre su salud tras su reciente hospitalización

Tras varios días de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, Christina Applegate utilizó sus redes sociales este lunes para enviar un mensaje directo sobre su estado de salud, luego de que diversos medios reportaran que había estado hospitalizada desde finales de marzo.

Con una imagen que transmite paz —una taza de café sobre su libro de memorias “You With The Sad Eyes” en un balcón rodeado de vegetación—, Applegate agradeció el apoyo recibido.

“Gracias por la avalancha de amor y buenos deseos. Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una chica fuerte y me fortalezco y mejoro cada día”, escribió la actriz de 54 años.

Aunque Applegate no entró en detalles específicos sobre el motivo de su reciente ingreso clínico, su mensaje llega después de que medios como TMZ informaran que fue ingresada en un hospital de Los Ángeles hace semanas.

Su representante, en declaraciones previas, se limitó a señalar que la actriz tiene un historial médico complejo del cual siempre ha sido “refrescantemente abierta”.

Desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM) en 2021, la protagonista de “Anchorman” se ha convertido en una voz fundamental para visibilizar la enfermedad.

A través de su podcast “MeSsy” y su reciente libro, ha relatado sin filtros los desafíos de vivir con dolor crónico, problemas de movilidad y las secuelas de sus tratamientos.

Por ahora, la actriz ha confirmado que se tomará un tiempo para priorizar su bienestar físico. “Me estoy tomando un momento para concentrarme en mi salud, pero volveré con más que decir pronto”, aseguró en su publicación.

La noticia de su mejoría ha provocado una ola de alivio en Hollywood y entre sus fans, quienes celebran la determinación de la actriz que, a pesar de las adversidades, sigue demostrando que su espíritu permanece inquebrantable.

Seguir leyendo:

· Christina Applegate dice que los dolores por su enfermedad van en aumento

· Christina Applegate tiene 30 lesiones en su cerebro, debido a la esclerosis múltiple que padece

· Christina Applegate relata cómo es su vida al padecer esclerosis múltiple