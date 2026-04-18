Christina Applegate fue hospitalizada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate fue hospitalizada en Los Ángeles, según informes recientes que encendieron las alarmas entre sus seguidores.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por medios como TMZ y Page Six, Applegate fue admitida en el centro de salud a finales de marzo y habría permanecido bajo observación desde entonces.

Aunque las razones específicas de su hospitalización no se han hecho públicas, su batalla contra la esclerosis múltiple (EM) —diagnosticada en 2021— ha sido un camino lleno de desafíos físicos.

Ante las solicitudes de información, su representante, Ame Van Ilden, se limitó a declarar: “No tengo comentarios sobre si está en el hospital o cuáles son sus tratamientos médicos. Ella ha tenido una larga historia de condiciones médicas complicadas de las que ha sido refrescantemente abierta en su libro y su pódcast”.

La noticia coincide con una pausa inesperada en su exitoso pódcast, “MeSsy”, el cual conduce junto a Jamie-Lynn Sigler. Aunque originalmente se atribuyó el receso a la promoción de su reciente libro de memorias, “You With the Sad Eyes”, la prolongada ausencia de la actriz ha generado preocupación.

En entrevistas recientes, Applegate confesó que la enfermedad la ha llevado al hospital más de 30 veces en los últimos tres años, admitiendo que en ocasiones el dolor crónico la mantiene confinada a su cama.

A sus 54 años, Christina se ha convertido en un símbolo de resiliencia. Su última aparición pública fue en los premios Emmy 2024, donde recibió una ovación de pie. Pese a las dificultades, la actriz ha reiterado que su mayor motivación sigue siendo su hija Sadie, de 15 años, por quien lucha día a día para mantenerse presente.

Seguir leyendo:

· Christina Applegate dice que los dolores por su enfermedad van en aumento

· Christina Applegate tiene 30 lesiones en su cerebro, debido a la esclerosis múltiple que padece

· Christina Applegate relata cómo es su vida al padecer esclerosis múltiple