Christina Applegate ha estado más de 30 veces en el hospital, debido a la enfermedad que padece

La actriz Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, y desde entonces ha compartido lo difícil que es padecer esa enfermedad, al grado de haber sido hospitalizada más de 30 veces.

Christina Applegate dice que los dolores por su enfermedad van en aumento

En el podcast “MeSsy” (que comparte con Jamie Lynn-Siegler), Applegate leyó la pregunta de una seguidora que también recibió el diagnóstico: “¿Por qué cada día tengo diarrea y estoy vomitando?”

Christina Applegate tiene 30 lesiones en su cerebro, debido a la esclerosis múltiple que padece

Amablemente, la artista de 53 años respondió: “A lo largo de tres años, desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y dolor. Es inimaginable, ¿verdad? Me han hecho todas las pruebas conocidas, me han aplicado en el cuerpo muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás. Y literalmente, en el último mes, he descubierto eso”.

Christina comentó que un médico le dijo que tales síntomas no eran de esa enfermedad, por lo que le recomendó a la chica que consultara acerca de problemas de motilidad. “Una de las cosas de la esclerosis múltiple es que ralentiza nuestros órganos. No del todo, pero sí la función de los órganos. Lo he notado, y para ser sincera, si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas. Así que, por favor, pregúntale a tu médico sobre eso”.

Debido a la enfermedad, la actriz (famosa por la serie de televisión “Married…With Children”) dejó de trabajar, pero sigue compartiendo las experiencias de su vida diaria. El año pasado le comentó a la periodista Robin Roberts que ha habido momentos en los que ha estado a punto de aislarse: “Vivo como en el infierno. No salgo mucho, así que esto es un poco difícil, sólo para mi sistema. Pero claro, el apoyo es maravilloso y estoy muy agradecida”.

