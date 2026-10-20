Una niña de 2 años encontró un arma cargada en una guardería de Virginia y se la llevó a la boca

Una niña de 2 años encontró un arma de fuego cargada y se la llevó a la boca mientras estaba en una guardería de Richmond, Virginia, en un incidente que las autoridades atribuyeron a presuntas fallas de supervisión y seguridad.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre en Thrive Learning Center, donde la operadora del establecimiento, Martha Evans, habría dejado el arma al alcance de los menores.

Un informe del Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS, por sus siglas en inglés) señala que Evans acostumbraba llevar el arma al centro infantil dentro de una riñonera y que la dejaba habitualmente en lugares accesibles para los niños. Según el documento, esta práctica se habría prolongado durante casi cuatro meses.

El día del incidente, la bolsa estaba abierta sobre una pila baja de cunas plegables, a unos 75 centímetros del suelo. La niña sacó el arma, se la llevó a la boca y luego la trasladó hasta una mesa donde estaban sentados otros cinco niños pequeños, antes de dejarla allí.

Tres empleados estaban en el aula

De acuerdo con el informe oficial, tres trabajadores se encontraban en la habitación cuando la niña tuvo acceso al arma. Dos estaban mirando sus teléfonos y el tercero tenía la espalda vuelta mientras ayudaba a otro niño a ponerse los calcetines.

La menor habría tenido el arma durante unos 15 segundos. El empleado que atendía al otro niño se dio la vuelta, vio lo que ocurría y se levantó inmediatamente para retirar el arma.

Después, el trabajador entregó la pistola a Evans, según el documento. El informe no señala que el arma se haya disparado ni que algún niño haya resultado herido.

El centro infantil tampoco informó del incidente de inmediato. Según el VDSS, la guardería notificó lo ocurrido el 29 de septiembre, cuatro días después, pese a que la normativa exige reportar este tipo de situaciones dentro de las primeras 24 horas.

La operadora enfrenta dos cargos

Evans fue arrestada el 7 de octubre y acusada de posesión de un arma de fuego en una escuela, un delito grave, y manejo imprudente de un arma de fuego, un delito menor, según los registros judiciales citados por medios locales.

La mujer quedó en libertad bajo fianza y tiene prevista una nueva comparecencia ante el tribunal el 15 de diciembre.

Los cargos se producen después de que el Departamento de Servicios Sociales investigara el incidente y documentara otras presuntas infracciones en Thrive Learning Center.

La inspección detectó otras fallas de seguridad

El informe del VDSS identificó problemas adicionales relacionados con los expedientes de los niños y la capacitación del personal.

De los ocho menores inscritos en la guardería, dos no tenían registros de vacunación. En uno de esos casos, tampoco existía documentación con los nombres de los padres, las personas autorizadas para recoger al niño ni los contactos para emergencias.

Además, uno de los tres trabajadores carecía de documentación que acreditara un resultado negativo en una prueba de detección de tuberculosis. Otro empleado recibió orientación y capacitación tres meses después de haber comenzado a trabajar, según el informe.

El documento también señaló que, el mismo día en que la niña encontró el arma, otro menor de 14 meses quedó sin supervisión detrás de una puerta cerrada mientras dormía.

La guardería debe corregir las infracciones

El Departamento de Servicios Sociales ordenó a Thrive Learning Center completar un plan de corrección para abordar las infracciones detectadas, incluidas medidas de capacitación para los empleados.

El cumplimiento de esas medidas es necesario para que el centro pueda continuar funcionando, de acuerdo con la información divulgada sobre la investigación.

El caso puso de manifiesto las deficiencias de seguridad que las autoridades encontraron en el establecimiento. La investigación y el proceso judicial contra Evans continúan, mientras que las acusaciones deberán resolverse ante los tribunales.

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