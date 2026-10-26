Editorial: Por la reelección de Triston Ezidore para la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City

En 2022 Triston Ezidore fue el funcionario electo más joven en la historia del condado de Los Ángeles, al ser elegido a la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City (CCUSD).

Tenía 19 años. Un año y medio antes, se había graduado de la Secundaria Culver City.

Al año siguiente fue electo vicepresidente. En 2024, presidente de la Junta.

En 2025 se incorporó a Highland Electric Fleets como gerente de alianzas gubernamentales para transitar hacia un transporte limpio.

Ingresó a la Universidad de Syracuse en Nueva York, de donde se transfirió a la Universidad del Sur de California (USC), donde estudió Cursa Ciencias Políticas.

En entrevista dice que “se radicalizó por la muerte de George Floyd”. También incidió en su formación que sus padres son inmigrantes: la madre de Vietnam y el padre de Jamaica. Él nació en Culver City y allí vive.

En las escuelas del distrito estudian unos 6,568 alumnos. El grupo más numeroso son los latinos, con el 37.2%. Tiene 10 escuelas: cinco primarias, y una de cada categoría: intermedia, secundaria, de continuidad/ alternativa, academia y educación para adultos.

El distrito sufre problemas financieros por la caída de la matrícula y el fin de los fondos federales de emergencia por COVID-19, y tuvo que implementar recortes millonarios en gastos operativos.

Ezidore ha mostrado su calidad de líder organizando alianzas con la Ciudad, buscando soluciones. Afirmó al pedir apoyo a la Ciudad en julio de 2025: “CCUSD atraviesa un momento de profunda crisis fiscal. De no mediar intervención, el Distrito se enfrenta a recortes devastadores que pondrán en peligro los resultados académicos de los estudiantes”. En marzo de 2024 contribuyó a impulsar la Medida E, que aprobaba una emisión de bonos de $358 millones para el distrito.

Ha apoyado repetidamente la causa de los inmigrantes, oponiéndose abiertamente a las redadas migratorias, como cuando en una manifestación en junio de 2025 pidió la liberación de Enrique Lozano, un paletero de la comunidad detenido por ICE.

Cuatro candidatos —tres de ellos titulares— compiten por tres escaños.

Apoyan a Ezidore el senador federal Adam Schiff; el Superintendente de Educación Pública Tony Thurmond; Dolores Huerta; Holly Mitchell, supervisora del condado; el Sheriff Robert Luna; el alcalde y vicealcalde de Culver City y más. Además, 20 sindicatos locales y estatales;

14 grupos relacionados con el partido Demócrata y una cantidad de organizaciones comunitarias.

Triston Ezidore es la persona indicada para continuar la tarea. Invitamos a los lectores a votar por él.