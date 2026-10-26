Mujer prende fuego a un hombre tras una discusión en Miami y lo deja en estado crítico

Una mujer de 45 años fue arrestada en Miami, Florida, acusada de prender fuego a un hombre con el que había mantenido una discusión horas antes, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo, informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

La sospechosa, identificada como Tanisha Shelton, enfrenta cargos de intento de asesinato e incendio provocado por el ataque contra Nathaniel Devon Mathis, de 33 años, ocurrido la tarde del sábado.

Según el informe policial citado por CBS Miami, Shelton habría regresado al lugar de una discusión previa con un recipiente que contenía una sustancia inflamable, la cual presuntamente utilizó para rociar a Mathis antes de prenderle fuego.

La víctima fue trasladada al Jackson Memorial Hospital, donde permanecía en estado crítico. Los médicos advirtieron que, debido a la gravedad de sus lesiones, no se esperaba que sobreviviera.

La mujer habría amenazado a la víctima horas antes del ataque

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Shelton y Mathis mantuvieron una fuerte discusión varias horas antes del incidente.

Durante el enfrentamiento, la mujer se retiró del lugar, pero presuntamente amenazó con regresar acompañada de otra persona para atacar al hombre.

Las autoridades señalaron que Shelton volvió horas después llevando un balde que contenía una bolsa de plástico con una sustancia acelerante, utilizada para facilitar la propagación del fuego.

Según los testimonios recopilados por los investigadores, la sospechosa se acercó a una persona que se encontraba en el lugar y le pidió prestado un encendedor.

Poco después, presuntamente arrojó el líquido inflamable sobre Mathis y le prendió fuego.

La policía no ha divulgado detalles adicionales sobre el motivo de la discusión inicial ni sobre la relación que existía entre la víctima y la acusada.

La víctima sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

Los equipos de emergencia acudieron alrededor de las 6:00 p. m. del sábado a la intersección de Northwest 63rd Street y Northwest 25th Avenue, en Miami, después de recibir una alerta sobre el ataque.

Al llegar, encontraron a Mathis inconsciente y con quemaduras graves.

El hombre fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde el personal médico evaluó la extensión de sus lesiones.

Según las autoridades, Mathis presentaba quemaduras de segundo y tercer grado que afectaban aproximadamente el 80% de su superficie corporal.

Su estado fue calificado como crítico y el pronóstico médico era extremadamente desfavorable.

Hasta la última actualización difundida en el reporte, el hombre permanecía hospitalizado y no se había informado de su fallecimiento.

Testigos ayudaron a identificar y detener a la sospechosa

Después del ataque, Shelton intentó abandonar el lugar, según el informe policial.

Sin embargo, uno de los testigos utilizó gas pimienta contra la mujer mientras trataba de escapar.

Otras personas presentes proporcionaron información sobre su identidad a los agentes que investigaban lo sucedido.

Esos datos permitieron a las autoridades localizar a Shelton y detenerla posteriormente.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade señaló que las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para identificar a la presunta responsable.

El informe no precisa si alguna de las personas que presenció el ataque resultó lesionada.

Acusada enfrenta cargos de intento de asesinato e incendio provocado

Tras su detención, Tanisha Shelton fue ingresada en el Turner Guilford Knight Correctional Center, una instalación penitenciaria del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con los registros carcelarios, enfrenta cargos de intento de asesinato e incendio provocado.

Hasta el momento, no se había divulgado información sobre su representación legal.

Las autoridades tampoco habían informado de una fecha para su próxima comparecencia judicial.

La investigación continúa mientras los médicos atienden a Mathis, cuya condición sigue siendo crítica debido a la gravedad de las quemaduras.

Shelton conserva la presunción de inocencia mientras los cargos en su contra no sean resueltos por un tribunal.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero