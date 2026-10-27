Cómo el sorpresivo triunfo de Lula en Brasil es un golpe para las ambiciones de Trump en América Latina

“Brasil no aceptará ser el patio trasero de nadie”, declaró el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de victoria electoral, un mensaje dirigido directamente a Washington.

Las elecciones nacionales rara vez se ganan con política exterior, y esta no fue la excepción. Pero el desafío de Lula a lo que él describió como injerencia estadounidense en los asuntos brasileños despertó un espíritu patriótico que resultó ser una herramienta de campaña eficaz.

Esto también encajaba con su estilo político más amplio como antiguo líder sindical: hacerle frente a las figuras poderosas.

Paradójicamente, parece que esto le ha merecido el respeto del presidente Donald Trump. “Me cae bien Lula, nos llevamos bien”, dijo Trump al conocer el resultado. “No tomé partido”, añadió, antes de calificar las elecciones de “terribles” y “amañadas”.

Si esto suena confuso, es porque la relación entre ambos hombres no es sencilla. Trump no respaldó explícitamente al rival de Lula, Flávio Bolsonaro, quien se negó a reconocer el resultado. Pero Trump era un aliado cercano del padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro.

Cuando hablé con Lula en su casa hace aproximadamente un año, la relación estaba en su punto más bajo. Me dijo que no tenía “ninguna relación” con Trump, que nunca habían hablado y que no tenía intención de volver a llamarlo.

Trump había impuesto recientemente aranceles punitivos a Brasil, en gran parte como respuesta política al juicio por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, al que el presidente estadounidense calificó de “cacería de brujas”.

En lugar de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Trump, como hicieron algunos aliados de Estados Unidos, Lula contraatacó, y obtuvo resultados.

Pronunció discursos encendidos invocando la soberanía brasileña, atacó la injerencia estadounidense en el proceso judicial y comenzó a usar una gorra azul con la inscripción “Brasil pertenece a los brasileños”.

Sus índices de aprobación se dispararon.

Getty Images: A pesar de las diferencias ideológicas, Trump y Lula sostuvieron una reunión cordial en mayo de este año.

Acusó a la familia Bolsonaro, que había presionado para que se impusieran los aranceles, de ser antipatriota, un golpe para la derecha que con tanta frecuencia esgrime el patriotismo como su principal arma política.

Incluso algunos miembros del sector agrícola, generalmente firmes partidarios de Bolsonaro pero dependientes del comercio con Estados Unidos, pensaron que Lula tenía razón.

Finalmente, Washington cedió y redujo los aranceles, aunque desde entonces han vuelto a subir.

Las relaciones mejoraron luego.

Los dos hombres hablaron en las Naciones Unidas y posteriormente se reunieron en la Oficina Oval, donde Trump calificó las conversaciones de “muy buenas” y Lula dijo que se marchó “muy satisfecho”.

Otra señal, quizás, de que a Trump le gustan los líderes fuertes.

Un “trofeo” que se le escapó de las manos a Trump

¿Por qué podría estar Trump descontento con el resultado?

Latinoamérica ha girado a la derecha, con Ecuador, Chile, Colombia, Argentina y Perú eligiendo presidentes estrechamente alineados con el gobierno de EE.UU. Trump ha buscado utilizar a estos aliados para establecer el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, una estrategia que ha denominado la “Doctrina Donroe”.

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, un centro de análisis en Londres, señala que Trump pensó que Brasil sería el “décimo y mayor trofeo” después de que Flávio Bolsonaro ganara la primera ronda.

Brasil es la mayor economía de América Latina, y se esperaba que el joven Bolsonaro se uniera a la coalición “Escudo de las Américas” de Trump contra el narcotráfico.

Brasil también posee las segundas mayores reservas mundiales de minerales de tierras raras, después de China, y EE.UU. tenía en la mira obtener acceso preferencial.

Tensiones políticas y económicas

La relación se ha suavizado, pero con cuatro años más por delante para Lula, varios problemas podrían reavivar las tensiones.

A principios de este año, Brasil acusó a Estados Unidos de intentar sembrar dudas sobre su sistema electoral y denegó visados a dos funcionarios del Departamento de Estado que planeaban visitar el país.

Estados Unidos calificó la medida de “infundada” y, en respuesta, revocó la visa del embajador brasileño.

Si Trump sigue calificando el resultado electoral de “fraude”, es probable que se generen nuevas repercusiones diplomáticas.

Lula también se ha opuesto vehementemente a la acción militar estadounidense en la región, desde la detención de Nicolás Maduro en Venezuela hasta el bombardeo de supuestos botes del narcotráfico.

Criticó duramente a Washington por designar a las dos principales bandas criminales de Brasil como organizaciones terroristas tras las presiones ejercidas por Flávio Bolsonaro, y advirtió sobre posibles ataques a la soberanía brasileña.

Se trata de un tema delicado para la izquierda política, que recuerda las brutales dictaduras del siglo XX en la región, muchas de ellas respaldadas por la CIA en nombre de la lucha contra el comunismo.

Y luego está la tecnología estadounidense.

La campaña de Lula acusó a Meta de favorecer a Flávio Bolsonaro.

Meta lo negó, pero admitió que problemas de moderación y errores técnicos habían eliminado erróneamente algunas publicaciones o limitado su alcance.

Los seguidores de Lula respondieron compartiendo sus mensajes a través de un grupo de WhatsApp con 10 millones de miembros para eludir los algoritmos.

Getty Images: El diputado André Janones se alió con Lula y dirigió su exitosa campaña por WhatsApp.

Por otra parte, el gobierno de Trump está descontento con Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, que ha impulsado la economía, pero que Estados Unidos considera que le está quitando clientes a Visa y Mastercard.

Esta relación ha puesto de manifiesto las divisiones políticas.

Durante la campaña, los partidarios de Bolsonaro ondearon banderas estadounidenses en sus mítines y, en un caso, un inflable en forma de misil que decía “Trump, bombardea Brasil con armas nucleares”, mientras que Lula y sus seguidores acusaron a Flávio Bolsonaro de proteger los intereses de Estados Unidos por encima de los de Brasil.

Sin embargo, las tensiones pueden ser exageradas.

Estados Unidos sigue siendo el segundo socio comercial más importante de Brasil, después de China, y por ahora los dos líderes se llevan bien.

Que esto perdure dependerá de hasta qué punto Estados Unidos intente intervenir en los asuntos brasileños y de la contundencia con la que Lula responda.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.