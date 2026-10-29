Horóscopo de hoy para Aries del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu curiosidad se despertará y encontrarás nuevas formas de comunicar lo que piensas. Hermanos, vecinos y compañeros de estudio podrían acercarte ideas inesperadas. Salir, conversar y moverte por distintos lugares estimulará tu creatividad. Aprovecha esta energía para explorar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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