Horóscopo de hoy para Géminis del 29 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna y Urano recorrerán tu signo, despertando un fuerte anhelo de independencia. Tu originalidad será evidente y podrías sentirte diferente, pero no conviertas esa sensación en ansiedad. Confía en tu manera singular de ver el mundo: tu capacidad para innovar puede abrir caminos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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