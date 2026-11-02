Cuál es el futuro del bolsonarismo tras la salida de Flávio de Brasil y cómo será la oposición a Lula

El expresidente Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria, su esposa en el Senado y dos de sus hijos en Estados Unidos.

La salida del senador Flavio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos abre una nueva etapa de incertidumbre para el bolsonarismo que enfrenta el desafío de reorganizar su liderazgo y redefinir su estrategia política.

En medio de ese escenario, el excandidato presidencial del Partido Liberal se definió como “el líder de Brasil”, en una carta que publicó en la red social X horas después de su llegada a Miami.

“En los próximos días, me dirigiré de manera regular al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular con el que contamos”, afirmó Bolsonaro.

Getty Images: Lula da Silva superó por más de 4 millones de votos a Flavio Bolsonaro.

Sin embargo, su salida del país dos días después de la derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva abre la pregunta de si podrá conducir a la principal fuerza de oposición al gobierno desde el exterior.

La tarea no parece sencilla. Desde Estados Unidos, Flávio deberá mantener cohesionada a su base política en el Congreso y preservar el apoyo de sus principales aliados en los distintos estados del país.

Los analistas consultados por BBC Brasil se muestran escépticos.

A la salida del país de sus dos hijos con mayor proyección política se le suman las dos derrotas presidenciales del bolsonarismo y la condena del expresidente a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La combinación de esos factores profundiza la incertidumbre sobre quién liderará al interior del bolsonarismo.

Cómo liderar desde fuera

En su carta pública, Flávio Bolsonaro dejó claro que busca ejercer el liderazgo desde el exterior. Para demostrar que eso es posible, mencionó los casos de Charles de Gaulle, José Martí, María Corina Machado y Juan Guaidó.

Sin embargo, los analistas consultados por BBC Brasil ven razones para poner en duda esa estrategia.

Para el politólogo Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, tiene pocas probabilidades de ser bien recibida por la mayoría de los brasileños.

Carvalho Teixeira recuerda que los intentos de la Casa Blanca de presionar a Brasil para evitar una condena contra Jair Bolsonaro generaron rechazo en amplios sectores de la sociedad brasileña, en buena medida, porque fueron percibidos como una consecuencia de las gestiones que Eduardo Bolsonaro llevó a cabo en EE.UU.

Getty Images: El exdiputado Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde febrero de 2025.

“Mi papel en Estados Unidos es luchar por la libertad para rescatar nuestra democracia”, dijo Eduardo Bolsonaro a BBC Mundo a mediados de 2025, una semana antes de que el presidente Donald Trump amenazara a Brasil con aranceles de hasta el 50% sobre sus productos.

Por otro lado, Carvalho Teixeira también pone en duda la recepción que una estrategia de articulación “de afuera hacia adentro” pueda tener en la política brasileña, incluido el propio Partido Liberal (PL).

En ese sentido, el presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto, aseguró el jueves pasado que desconocía los planes de Flávio Bolsonaro de abandonar Brasil para instalarse en Estados Unidos.

“Ni Bolsonaro (padre) lo sabía, nadie lo sabía. Yo tampoco lo sabía”, declaró Valdemar tras visitar al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, un día después de que se confirmara la llegada a Florida de su hijo.

A ello se suma que el excandidato presidencial denunció un supuesto “repugnante fraude electoral” sin presentar pruebas.

Carvalho Teixeira sostiene que los partidos políticos brasileños han abandonado casi por completo cualquier intento de cuestionar la victoria de Lula.

Getty Images: Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras la derrota electoral del domingo.

Un ejemplo de ello es el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicano y aliado de Bolsonaro, quien afirmó que comprende la “rebelión” de Flávio, aunque no comparte sus cuestionamientos al resultado electoral.

“El camino es respetar el resultado de las urnas y seguir adelante. El momento exige responsabilidad, serenidad y la construcción de una oposición fuerte, capaz de cumplir su papel”, sostuvo el gobernador a medios brasileños.

De todos modos, la politóloga Daniela Costanzo, investigadora del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, introduce un elemento clave: el bolsonarismo funciona como un “partido digital”, con una estructura articulada a través de las redes sociales.

Esa dinámica le permitiría operar desde el exterior con mayor facilidad que a otros movimientos políticos. Sin embargo, Costanzo cree que la salida de Flávio Bolsonaro debilitará su capacidad de dirigir el movimiento.

“Probablemente surgirán otros liderazgos, y el partido tiene muchas opciones”, afirma.

Los Bolsonaro en Brasil

No todos los integrantes de la familia Bolsonaro han dejado el país ni enfrentan restricciones judiciales. Algunos seguirán ocupando espacios institucionales clave en la estructura de poder brasileña.

Es el caso de Michelle Bolsonaro, tercera y actual esposa de Jair Bolsonaro, quien en 2027 asumirá su primer cargo electivo como senadora por el Distrito Federal.

También están sus hijos Carlos Bolsonaro, elegido senador por Santa Catarina, y su medio hermano Jair Renan Bolsonaro, que el próximo año llegará al Congreso Nacional como diputado.

Sin embargo, los lazos familiares no garantizan la armonía entre ellos.

Cuando Michelle Bolsonaro llegó a ser mencionada como posible candidata a la vicepresidencia, en una fórmula encabezada por el gobernador de São Paulo, se desató una dura interna entre la exprimera dama y los hijos del expresidente.

Carvalho Teixeira recuerda que Michelle mantuvo frecuentes tensiones con los hijos de Bolsonaro e incluso llegó a enfrentarse públicamente con Flávio durante la previa a la campaña electoral.

La disputa perdió intensidad cuando Jair Bolsonaro terminó por coronar a Flávio como candidato presidencial. A medida que avanzó la campaña, ambas partes hicieron esfuerzos por proyectar una imagen de unidad.

Getty Images: Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, fue elegida senadora.

En cuanto a Carlos Bolsonaro, el analista cree que tiene un perfil más orientado al trabajo entre bastidores y fue una pieza clave en la estrategia de comunicación digital del bolsonarismo durante el gobierno de su padre.

En cambio, considera que el menor de la dinastía, Jair Renan Bolsonaro, es una figura sin peso propio dentro del movimiento y sin proyección política relevante.

La politóloga Daniela Costanzo tampoco ve capacidad de liderazo en Jair Renán ni en su medio hermano Carlos, pero cree que Michelle Bolsonaro es la figura dentro de la familia en Brasil que tiene mayor potencial político.

“Michelle sigue siendo muy fuerte. Tiene vida propia, no depende únicamente de que el resto de la familia esté bien”, dice Daniela Costanzo.

Para el politólogo Sérgio Abranches, Michelle y Carlos Bolsonaro, mantienen una relación difícil, pero se necesitan.

“Aunque no se gustan mucho, son polos que pueden tratar de mantener vivo el bolsonarismo”, dijo a BBC Brasil.

Los otros herederos

El vacío de liderazgo que deja la salida de Flávio Bolsonaro podría abrir una oportunidad para que los partidos identificados con la derecha reduzcan su dependencia de la familia Bolsonaro y busquen nuevas figuras.

Uno de los nombres que gana fuerza en ese escenario es el del mencionado gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien acaba de ser reelegido en el estado más rico de Brasil y alcanzó proyección nacional con el respaldo de Jair Bolsonaro.

“Tarcísio es el gobernador del principal estado del país y un dirigente que se mueve dentro de la institucionalidad con gran habilidad”, dice a BBC Brasil Fábio Baldaia, profesor del Instituto Federal de Bahía.

Tras conocerse las declaraciones de Flávio Bolsonaro desde Miami, Tarcísio de Freitas, además de pedir respeto por los resultados, defendió la construcción de una oposición democrática.

“Las elecciones han terminado y ahora hay que mirar hacia adelante. Entiendo el sentimiento de Flávio, entiendo su indignación y su revuelta, y ese sentimiento es también el de muchos brasileños. Pero el camino es respetar el resultado de las urnas y seguir adelante”, declaró ante los medios brasileños.

Sin embargo, dentro del entorno Bolsonaro es visto como figura con demasiada autonomía, lo que podría jugarle en contra a la hora de disputar el liderazgo del movimiento.

Getty Images: El gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, figura entre los favoritos.

Además de Tarcísio, aparece el nombre del exjuez federal Sergio Moro.

El exministro de Justicia de Bolsonaro, una de las figuras más conocidas de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia reciente de Brasil, fue recientemente elegido gobernador de Paraná.

Entre los nombres que también se mencionan están el gobernador electo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo y el diputado Nikolas Ferreira. Sin embargo, Costanzo considera que este último aún es demasiado joven para aspirar a este desafío.

Sea cual sea el rumbo que termine tomando la estrategia del bolsonarismo, lo cierto es que, según Baldaia, seguirá siendo una fuerza relevante pese a estos obstáculos.

En su opinión, el movimiento logró canalizar sentimientos, demandas y prácticas políticas que ya existían en Brasil antes del ascenso de Jair Bolsonaro, y es precisamente eso lo que explica su permanencia.

“Por eso, incluso con la salida de Flávio, el bolsonarismo no va a desaparecer. Este movimiento logró convertir al PL, un partido que formaba parte del grupo de fuerzas no ideológicas conocido como Centrão, en la mayor fuerza del Congreso brasileño”, destaca.

*Este artículo incluye declaraciones de analistas brasileños recogidas por Mariana Schreiber para BBC News Brasil.