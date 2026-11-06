Lourdes Stephen confirma su separación oficial mediante comunicado

Bajo el título de “Comunicado oficial”, Lourdes Stephen anunció su separación de Michael Puchades. El texto de la coconductora del programa “Al Rojo Vivo” reza de la siguiente manera: “Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal.

Por encima de todo, está nuestro hijo, quien siempre será nuestra mayor prioridad. Por él, y especialmente por el momento tan importante que vive, les pido de corazón respeto, sensibilidad, comprensión y discreción para cuidar su tranquilidad y bienestar emocional.

“Agradezco profundamente todas las muestras de cariño que he recibido y el respeto con el que nos acompañan en esta etapa”, concluye la periodista.

Hace unas semanas, Lourdes Stephen fue noticia. La presentadora dominicana estaba atravesando una crisis matrimonial, la cual fue comentada después de que su entonces esposo realizara publicaciones en donde la tachaba de “diva promiscua de las redes sociales”. El comunicado de Puchades fue brutal y muchos describieron sus argumentos como “fanatismo religioso”. Ya que él básicamente le pedía ayuda a Dios para saber cómo guiar a su familia y afrontar lo que según sus concepciones era negativo en el comportamiento de Stephen.

Días después, las “Top News” de Mandy Fridmann descubrieron que él, haciendo uso del mismo criterio que ocupa para juzgar a su pareja, estaba cometiendo algún tipo de adulterio al buscar tener citas con otras personas. Al parecer, mujeres creadas con inteligencia artificial.

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