¿Qué consecuencias legales enfrenta Thomas Markle Sr. tras su arresto?

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión federal tras su detención por un cargo de posesión de pornografía infantil, según la información publicada por Page Six. El caso, que ha generado una fuerte atención mediática, incluye advertencias de analistas legales sobre el impacto que una condena prolongada tendría en un hombre de 82 años con graves problemas de salud.

De acuerdo con el texto, Markle compareció ante el tribunal el viernes, apenas unas horas después de ser arrestado en la residencia de ancianos Maravida Senior Living, en Lakeland, Florida. Posteriormente, fue puesto en libertad y regresó al centro, con la condición de arresto domiciliario. La acusación contempla, según un comunicado del Departamento de Justicia citado por Page Six, una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

¿Qué dicen los analistas?

En una exclusiva al mismo medio, la analista legal y abogada Shari Karney declaró que las condenas federales por posesión de pornografía infantil pueden ser considerables.

“Las estadísticas recientes sobre sentencias federales sitúan la pena promedio por posesión en aproximadamente 83 meses, casi siete años tras las rejas”, afirmó.

Karney añadió que, en el caso de Markle, “veinte años tras las rejas podrían significar, en la práctica, que Thomas Markle muera bajo custodia federal. A sus 82 años, incluso una condena de cinco o diez años podría equivaler a una cadena perpetua”.

La denuncia penal alega que Markle aparece en dos de las imágenes junto a una menor de edad y que un testigo lo identificó como el adulto en las fotografías. Karney señaló que esa presunta evidencia podría plantear interrogantes que los investigadores deben indagar.

El texto también recoge que Markle podría usar su diagnóstico de demencia para intentar acortar su condena. Su abogado habría explicado que “su edad, demencia, amputación y otros problemas médicos graves podrían afectar significativamente la sentencia. Un abogado defensor sin duda argumentará que una larga pena de prisión equivaldría a una sentencia de muerte”. Asimismo, se subraya que “ser anciano, discapacitado o padre de una duquesa no confiere inmunidad frente a un proceso penal. La ley no contempla excepciones para la familia real”.

En cuanto al origen de las acusaciones, salieron a la luz el mes pasado cuando Thomas Markle Jr., hijo del acusado, denunció ante las autoridades de la ciudad de Cebú, en Filipinas, que había encontrado una enorme cantidad de material de abuso sexual infantil perteneciente a su padre. Markle padre nunca fue arrestado en Filipinas y la investigación continuó en coordinación con el FBI.

Según la denuncia penal, agentes especiales del FBI registraron dos trasteros registrados a nombre de Markle desde 2008. Dentro de las unidades habrían incautado aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos de películas y libros que contenían material sospechoso de abuso sexual infantil. El texto añade que, en el momento de las acusaciones de su hijo, Markle padre las calificó de “mentiras repugnantes”; posteriormente, el Daily Mail informó que uno de sus reporteros encontró materiales “repugnantes” en un trastero abandonado en México.

Por su parte, Meghan Markle habría afirmado en una declaración que la investigación la dejó “profundamente perturbada”, aunque planea guardar silencio sobre el arresto. El texto también menciona que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry se mudaron de California y ahora residen en Inglaterra tras regresar al Reino Unido en agosto, y que tienen previsto realizar su primer viaje juntos al extranjero, a Bruselas, desde su traslado.

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