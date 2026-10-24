La policía británica confirma que recibió una carta con acusaciones contra el padre de Meghan Markle

La Policía Metropolitana de Londres confirmó haber recibido una carta con acusaciones contra Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, con quien la duquesa de Sussex no mantiene relación. Según el comunicado difundido a PEOPLE, la carta fue recibida en enero de 2019 y posteriormente remitida a la oficina de los duques de Sussex. La policía afirmó que los detalles de las acusaciones “no se compartieron con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley”.

El comunicado añade que la carta fue enviada al Comando de Protección de la Policía Metropolitana “para expresar la preocupación por la seguridad de la Duquesa de Sussex”. Tras revisarla, se decidió remitirla a la oficina de los duques para su conocimiento. La Policía Metropolitana también indicó que está revisando cómo se gestionó el asunto en 2019 y considerando si es necesario remitirlo a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), el organismo de control policial del Reino Unido.

La confirmación se produjo después de que Meghan Markle revelara el 23 de octubre, en un comunicado, que había sido informada de “acusaciones preocupantes e inquietantes” contra su padre tras su boda con el príncipe Harry en mayo de 2018. Meghan afirmó que le habían asegurado que las acusaciones estaban siendo investigadas.

Sobre el comunicado

El comunicado policial también plantea dudas sobre la cronología. Mientras Meghan afirmó anteriormente que la carta fue enviada a la policía en 2018, la Policía Metropolitana asegura que sus registros muestran que fue recibida en enero de 2019.

Un representante de la duquesa declaró que, al recordar eventos de hace más de siete años sin la ayuda de un diario o un registro contemporáneo, “es comprensible que se haya equivocado por unos meses”. Añadió que, si el Servicio de Policía Metropolitana dispone de un registro con fecha y hora que confirme que la carta fue revisada en 2019, ese registro debe considerarse el punto de referencia preciso.

La confirmación policial se produjo tras la publicación de nuevos informes sobre el contenido de la carta. El 22 de octubre, The Sun informó que Thomas Sr., de 82 años, estaba siendo investigado por presunta posesión de pornografía infantil.

Al día siguiente, el medio informó que había visto una copia de la carta dirigida al Centro de Evaluación de Amenazas Obsesionadas (FTAC) de la Policía Metropolitana, una unidad especializada que evalúa posibles amenazas contra la familia real y otras figuras públicas. Según The Sun, la carta alegaba que Thomas Sr. había abusado sexualmente de un niño y afirmaba que había admitido haber viajado a Filipinas y Tailandia para abusar de infantes.

The Sun también informó que el hermanastro de la duquesa de Sussex, Thomas Jr., alertó a la policía y al FBI sobre su supuesto descubrimiento de “cientos, si no miles” de imágenes pornográficas infantiles en la casa de Thomas Sr. en Cebú, Filipinas.

Un día después, The Daily Mail publicó que Thomas Sr. negó las acusaciones de posesión de pornografía infantil: “Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo me haga estas acusaciones. Jamás podría hacer lo que me acusan. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme”. Según el medio, también calificó las acusaciones como “un montón de mentiras” y “repugnantes”.

Meghan declaró que en 2018 se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas, y que posteriormente esa carta le fue compartida. En ella, según su relato, se hacían “acusaciones preocupantes e inquietantes” contra su padre y se le aseguró que se estaban investigando.

Distanciamiento

Meghan se distanció de su padre desde los preparativos de su boda con el príncipe Harry. Thomas Sr. no asistió al enlace debido a la polémica suscitada por las fotos de los paparazzi y a supuestos problemas de salud.

Según el texto, Meghan se puso en contacto con él por escrito el año pasado, tras la amputación de urgencia de la pierna de Thomas Sr., aunque el contenido de esa correspondencia no se ha hecho público y la naturaleza de su mensaje sigue sin estar clara.

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