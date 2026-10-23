Escándalo familiar golpea a Meghan Markle y sacude a la familia real

Ha trascendido que Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, está siendo investigado, luego de que su hijo lo denunciara tras haber encontrado una gran cantidad de material pedófilo. Thomas Jr. encontró toda esta información en cuatro cajas que habían quedado abandonadas en la casa de Cebú, Filipinas, donde residía su padre. Quien tuvo que abandonar su hogar luego de graves complicaciones de salud, que lo llevaron al hospital.

En conversación con el periódico The Sun, Thomas Jr. aseguró que al encontrar dicho material no tuvo más opción que denunciar a su padre. Los hallazgos lo han llevado a decidir no volver a dirigirle la palabra. El hermanastro de la duquesa de Sussex encontró “cientos, si no miles” de imágenes de pornografía y abuso infantil, según reportó la agencia de noticias EFE.

Todo esto definitivamente ha impactado a Meghan Markle, quien recientemente se mudó al Reino Unido junto al príncipe. Harry y sus dos hijos.

Ante la información, la duquesa de Sussex rompió el silencio enviando una misiva a The Sun en donde dice sentirse afligida. “Mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados”. Dentro del comunicado, Markle confirmó que en el año 2018, la policía británica expuso ante ella una carta que contenía esas acusaciones en contra de su progenitor.

Dicho esto, expresa que ahora se entiendan las razones por las cuales ella decidió alejarse de Thomas Markle. Ella buscaba alejar a sus hijos, no permitirles contacto alguno con ellos, y todo tenía una razón de ser. Como madre, solo buscaba protegerlos.

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