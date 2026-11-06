Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue detenido por agentes federales en la Florida

Según información desvelada por CNN, Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue detenido en la mañana de este viernes por agentes federales en Florida. El arresto se dio bajo cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil. Lo anterior fue confirmado por The Associated Press.

Según destacó el canal de noticias en sus redes sociales, las personas que confirmaron su detención no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la investigación y lo hicieron bajo condición de anonimato. Thomas Markle fue puesto bajo custodia cerca de Tampa.

Agencias de noticias como EFE destacan que la policía habló con Fox News. Pero dicho medio no desveló más detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago, según destacó EFE.

Hace unas semanas, en una carta dirigida a The Sun, Meghan Markle aseguraba que desde el año 2018 ella estaba al tanto de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, razón por la cual cortó lazos con su padre, con el único objetivo de proteger a sus hijos.

Fue su hijo, Thomas Markle Jr., quien contactó a las autoridades, después de haber encontrado material que inculparía a su padre sobre dichos actos. El material pornográfico fue hallado en la vivienda del progenitor en Cebú por otro de sus hijos. Thomas Markle Sr., de 82 años, residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, a unos 330 kilómetros al norte de Miami, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

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