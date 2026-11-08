Se desató brutal trifulca tras derrota de un boxeador en Turquía

La jornada pugilística celebrada este sábado 7 de noviembre de 2026 en el recinto Ülker Sports Arena de Estambul, Turquía, concluyó con una multitudinaria trifulca dentro y alrededor del cuadrilátero.

El altercado se desató minutos después de que el boxeador francés de origen azerbaiyano Mourad Aliev fuera proclamado ganador por decisión unánime sobre el turco Umut Camkıran, despojándolo de su condición de invicto y obteniendo el título mundial Plata de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Dün Ak?am ?stanbul'da WBC gümü? a??r s?klet kemer için Dersimli Umut Çamk?ran ile Mourad Aliev'in kar??la?mas?nda ortal?k kar??t?. Maç? puan ile kazanan Frans?z vatanda?? Mourad Aliyev seyircilere belalt? hareket yap?nca seyircilerin h??m?na u?rad?. pic.twitter.com/puLOU9V6W5 — Türkan Güneri (@guneristan_) November 8, 2026

Origen de la trifulca y desarrollo de los incidentes en el cuadrilátero

De acuerdo con los reportes publicados por los medios informativos turcos SON TV y Haber Ege, la trifulca inició cuando Mourad Aliev dirigió un gesto hacia la zona de tribunas tras la lectura de las tarjetas de los jueces. Esta acción provocó la reacción de un sector de los aficionados locales, quienes superaron las barreras de protección e invadieron el escenario deportivo con la intención de encarar al peleador ganador.

Ring sa?lamm??, çökmemi?. Umut CAMKIRAN boy olumsuzlu?undan kaybetmi?. Murad seyircilere otuzbir hareketi çekiyor ard?ndan ortal?k kar???yor. https://t.co/ksjVAZ9vms — Ufuk ARSLAN (@UFARSLAN) November 7, 2026

La situación escaló de manera inmediata cuando integrantes de los cuerpos técnicos de ambos pugilistas y personal de seguridad privada intervinieron en la zona del tapiz. Según las informaciones difundidas por las fuentes periodísticas locales, la trifulca se extendió hacia los pasillos laterales del recinto, registrándose agresiones físicas directas e incluso el lanzamiento de sillas entre los diversos grupos involucrados en los desórdenes.

La plataforma de transmisión deportiva ProBox TV, encargada de la difusión de la cartelera, divulgó el material audiovisual en el que se documentó el momento en que el recinto perdió el orden institucional. En las secuencias compartidas posteriormente por el portal especializado BoxingScene, se aprecia a decenas de personas ocupando la superficie del ring mientras oficiales de la función y elementos de seguridad intentaban separar a los involucrados.

Las grabaciones difundidas muestran el colapso del protocolo de premiación, impidiendo la realización habitual de las entrevistas posteriores al combate. La cobertura técnica de las cadenas internacionales registró la retirada de los boxeadores hacia la zona de vestidores bajo resguardo del personal de vigilancia del pabellón.

El desarrollo deportivo previo al altercado en Estambul

El enfrentamiento a 12 asaltos mostró un dominio inicial por parte de Aliev, quien aprovechó su estatura de 2,02 metros y su alcance de brazos para contener los desplazamientos del peleador local. Durante los episodios intermedios se registró un momento de tensión cuando Camkıran conectó un golpe fuera de tiempo al no escuchar la señal acústica de la campana debido al volumen del público presente.

En el tramo final del combate, el púgil turco incrementó su volumen de ataque ante el desgaste físico del peleador visitante; sin embargo, Aliev recurrió a la táctica de amarre constante para consumir los minutos reglamentarios. El dictamen final de las boletas oficiales otorgó el triunfo a Aliev, permitiéndole elevar su expediente a 16 victorias y una derrota, mientras que Camkıran encajó el primer tropiezo de su trayectoria profesional tras acumular 25 triunfos consecutivos.

Situación de los involucrados y pronunciamientos

Hasta el momento, las autoridades policiales de Estambul y la administración del Ülker Sports Arena no han emitido un balance oficial sobre personas lesionadas o detenidas tras la trifulca registrada en las instalaciones. De igual forma, las delegaciones de ambos boxeadores se han mantenido en silencio respecto a los incidentes ocurridos al finalizar la ceremonia de juzgamiento.

Por su parte, la directiva del Consejo Mundial de Boxeo no ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario o la aplicación de sanciones administrativas derivadas de la trifulca presenciada en el escenario deportivo turco. Se espera que en las próximas jornadas el organismo sancionador revise los informes de los oficiales presentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Sigue leyendo: