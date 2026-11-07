Tyson Fury le apuesta a Ryan García cómo futura cara del boxeo

El boxeador británico Tyson Fury analizó el panorama comercial del boxeo profesional e identificó al estadounidense Ryan García como el pugilista con mayores posibilidades de asumir el rol de figura principal de la disciplina una vez que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez concluya su trayectoria en las pistas internacionales.

Durante una entrevista concedida al medio especializado FightHype, Tyson Fury sostuvo que el atractivo comercial y la personalidad fuera del cuadrilátero constituyen factores determinantes para generar ingresos dentro de la industria. El exmonarca de peso pesado indicó que, más allá de los atributos estrictamente deportivos, el impacto mediático de un peleador define su capacidad de convocatoria ante las audiencias globales.

“Olvídate de los pesos pesados, no hay nadie en ninguna división, pero creo que Ryan García tiene una gran personalidad. Creo que es quien realmente podría ganar mucho dinero y todo eso con el boxeo. Tiene personalidad, habla, es entretenido, es carismático”, declaró Tyson Fury.

En el mismo diálogo, el deportista comparó la proyección del californiano con su propia carrera: “Hace todo tipo de locuras, me recuerda a mí al cien por ciento, si eres el señor Correcto, ¿a quién le interesa eso? La gente no quiere ver eso”, argumentó el pugilista de la división máxima.

La diferencia entre el rendimiento técnico y la atracción comercial

De acuerdo con el análisis expuesto por Tyson Fury, el nivel de pulimiento técnico sobre el tapiz no siempre garantiza el reconocimiento masivo fuera del ámbito especializado del boxeo. El atleta enfatizó que las funciones de primer nivel operan bajo una lógica de negocios en la que la notoriedad pública resulta tan relevante como los triunfos contabilizados en el expediente profesional.

“Probablemente haya peleadores técnicamente más pulidos. La gente podría decir que son mejores o peores, pero no venden lo mismo. Y, al final del día, esto es un negocio, en realidad, no se trata del boxeo. ¿Quién eres? Nunca he oído hablar de ti”, explicó el excampeón. En ese sentido, el peleador británico argumentó que atletas como Devin Haney, Abdullah Mason, Richardson Hitchins o Shakur Stevenson poseen el reconocimiento de la prensa especializada, pero registran menor alcance entre el público general.

El relevo generacional tras el retiro de Saúl Álvarez

Las observaciones formuladas por el pugilista coinciden con un periodo de transición generacional dentro de la disciplina. A sus 36 años, Saúl Álvarez continúa posicionado entre los principales referentes tras recuperar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 31 de octubre en Riad frente a Christian Mbilli; sin embargo, su trayectoria profesional transita por la etapa final.

Mientras Tyson Fury enfoca su preparación para el enfrentamiento programado contra Anthony Joshua el 11 de diciembre en Cardiff, el horizonte de la categoría wélter ubica a Ryan García como monarca del CMB con un registro de 26 victorias y dos derrotas, tras vencer a Conor Benn el 12 de septiembre.

Sigue leyendo: