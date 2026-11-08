David Benavídez está en la lista de rivales de Fury

El peleador británico Tyson Fury manifestó su disposición para enfrentar a David Benavídez en la categoría de peso pesado en caso de que su combate programado contra Anthony Joshua sufra alguna cancelación.

Aunque aclaró que no ha recibido una oferta formal por parte de los organizadores para medir fuerzas con el actual monarca crucero, el excampeón mundial confirmó que consideraría la opción de compartir el cuadrilátero con el peleador estadounidense, cuyo nombre fue mencionado como un eventual relevo durante las negociaciones de la cartelera británica.

Durante una entrevista concedida al medio especializado FightHype, Tyson Fury explicó el origen de las versiones que vincularon a David Benavídez como posible oponente en su siguiente presentación. El pugilista inglés señaló que conoció dicha alternativa a través de reportes publicados por el portal deportivo The Ring, aclarando que aceptaría el reto si la función principal requiriera un sustituto de última hora.

“Mencionaron su nombre en una publicación de The Ring, pero la primera vez que escuché sobre eso fue cuando lo vi en internet”, declaró Fury.

En la misma conversación, el excampeón de la división reina añadió: “Pero si Joshua se hubiera retirado de la pelea y él hubiera entrado como sustituto, perfecto, hay que hacer lo que hay que hacer. Es una pelea de boxeo y, tratándose de un evento tan grande que podría venirse abajo, estaría feliz de enfrentar a cualquiera en esa cartelera”.

El análisis sobre el estilo y trayectoria del peleador

Al evaluar las cualidades técnicas del púgil mexicoamericano, el exmonarca británico admitió no poseer un conocimiento exhaustivo de su historial deportivo, aunque confirmó haber seguido algunas de sus actuaciones en el cuadrilátero. Tyson Fury puntualizó que reconoce el avance competitivo registrado por David Benavídez tras su paso por distintas categorías de peso.

“Realmente no sé demasiado sobre él, lo he visto pelear algunas veces, contra Anthony Yarde y Demetrius Andrade, pero eso es prácticamente todo lo que he visto de él”, indicó el deportista europeo. “Pero es un buen peleador. Ha subido desde categorías como el peso mediano creo y ahora está en crucero”, concluyó sobre el desempeño de su homólogo.

El contexto competitivo de ambos boxeadores

El panorama inmediato de Tyson Fury se concentra en el compromiso pactado para el 11 de diciembre en Cardiff, Gales, donde chocará ante Anthony Joshua con el objetivo de definir el liderazgo del peso pesado tras su victoria previa sobre Mariusz Wach y sus derrotas sufridas en 2024 ante Oleksandr Usyk. Por su parte, la agenda de David Benavídez registra una marca invicta de 32 victorias y 26 nocauts, habiendo obtenido las coronas de las 200 libras de la AMB y la OMB tras superar a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

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