Terence Crawford piensa salir del retiro para medirse ante Mayweather

El pugilista estadounidense Terence Crawford planteó la posibilidad de pausar su retiro profesional para retornar al cuadrilátero en un combate frente a Floyd Mayweather Jr.

El excampeón de la categoría de las 168 libras, quien anunció su salida del boxeo profesional meses después de vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025, expresó su postura a través de una serie de publicaciones en sus canales oficiales de comunicación.

El reto y la propuesta a Floyd Mayweather

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Terence Crawford difundió un mensaje dirigido directamente al exboxeador invicto, señalando el impacto comercial y mediático que generaría un enfrentamiento entre ambos deportistas. El peleador de 39 años argumentó que mantiene el interés de las promotoras y del público para encabezar una función de cartelera internacional.

There’s a reason they want me to come back. They had yall fooled thinking I couldn’t sell and wasn’t marketable.??? now look I’m the ticket. Fuck it Floyd me and you would crash everything. GOAT vs GOAT Fuck it. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 4, 2026

“Hay una razón por la que quieren que regrese. Les hicieron creer que yo no podía vender ni era una figura comercialmente atractiva. ¡Pero ahora miren! ¡Yo soy el atractivo principal!”, publicó Terence Crawford en su perfil de la red social X. En la misma secuencia de mensajes, el peleador añadió: “¡Al diablo con todo! Floyd, tú y yo haríamos explotar todo. ¡GOAT contra GOAT! ¡Qué más da!”, dirigiéndose al excampeón invicto de cinco divisiones.

Antecedentes de Mayweather y otras opciones examinadas por Crawford

Hasta el momento, Floyd Mayweather Jr. no ha emitido una respuesta formal ante los planteamientos difundidos en internet. El deportista de 49 años disputó su último combate oficial en el terreno profesional en la temporada 2017, manteniendo posteriormente su actividad sobre el tapiz mediante peleas de exhibición y acuerdos preliminares con peleadores de diversas disciplinas.

Por su parte, Terence Crawford abrió el abanico de alternativas en caso de concretar una última presentación oficial. En una entrada complementaria difundida en X bajo la premisa “Quizá una más”, el peleador examinó la opción de pactar un cruce ante Ryan García en la división de los pesos medianos, cuestionando a su compatriota: “¿Qué te parece Ryan, en 160 libras?”, sobre el límite de peso para un hipotético combate.

Menciones a la división de peso ligero y Gervonta Davis

De igual forma, Terence Crawford hizo referencia a la categoría de las 135 libras y a la factibilidad de acordar pleitos con competidores de divisiones inferiores como Gervonta Davis. El atleta de Nebraska sostuvo que las exigencias contractuales y las cláusulas de peso suelen limitar la realización de contiendas en los pesos ligeros.

“Ojalá estuviera en 135, lo detendría. Habla demasiado, pero anda escogiendo y eligiendo. Pero sabemos que sacaría algunas excusas como hace con Shakur”, concluyó Terence Crawford en sus publicaciones en la red social X. Con estas declaraciones, el peleador mantiene en evaluación su estatus dentro del retiro profesional a la espera de respuestas formales por parte de las promotoras involucradas.

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