De La Hoya ataca sin piedad al Canelo: “No le llegas ni a los talones a Chávez”

El excampeón mundial y promotor Óscar de la Hoya generó controversia tras la reciente victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre el francés Christian Mbilli.

A través de sus plataformas digitales, el exboxeador evaluó la actualidad del pugilismo mexicano y rechazó los señalamientos que ubican al deportista tapatío como el exponente más relevante de la historia en el territorio mexicano.

Durante la difusión de su habitual segmento semanal Clapback Thursday, Óscar de la Hoya argumentó que el estilo de combate de la época reciente registra un bajo volumen de intercambio de golpes en comparación con etapas previas.

El expugilista sostuvo que las carteleras contemporáneas ofrecen una menor exigencia técnica respecto a los años en los que competían figuras como Julio César Chávez, Erik “Terrible” Morales y Marco Antonio Barrera.

En el material audiovisual difundido en sus canales oficiales de redes sociales, el exmonarca expuso su descontento con las dinámicas observadas en los eventos de primer nivel. “Estoy tan cansado de ver 100 golpes lanzados en una pelea completa sin absolutamente nada de acción. Y sé que los aficionados ya están hartos. Todos extrañamos aquellos días de Barrera, Morales, Julio César Chávez. Eso es por lo que se conoce al boxeo mexicano”, manifestó la figura del deporte internacional.

La comparación directa con la historia del boxeo mexicano

Al referirse a las aspiraciones de Álvarez por consolidar su legado en las clasificaciones históricas, Óscar de la Hoya rechazó que el actual monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo supere el impacto conseguido por figuras anteriores. El empresario admitió la popularidad comercial que mantiene el peleador azteca, pero catalogó al presente ciclo como una etapa baja en el desarrollo de la disciplina dentro del país.

“Canelo, intentas proclamarte como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, pero no le llegas ni a los talones a Chávez”, afirmó Óscar de la Hoya en su intervención pública. “Y puedo nombrar a otros 10 boxeadores mexicanos que son mucho mejores que tú y ellos no se vendieron para pelear frente a 15 personas en Arabia Saudita. Simplemente eres el peleador más popular de esta era, que pasará a la historia como la peor era del boxeo mexicano”, aseveró el promotor.

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