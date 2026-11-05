Vasyl Lomachenko anunció su regreso inminente y pelearía a inicios de 2027

El boxeador ucraniano Vasyl Lomachenko oficializó su retorno al cuadrilátero tras alcanzar un acuerdo de copromoción por varios años con la empresa Top Rank.

El peleador de 38 años, quien había anunciado su retiro de la actividad en junio de 2025, proyecta su reaparición para los primeros meses de 2027 dentro de la división de los pesos superpluma, gestionando sus presentaciones mediante su nueva firma, Loma Power Promotions.

La reaparición de Vasyl Lomachenko en la categoría de las 130 libras contempla una contienda preliminar para el mes de febrero, fecha en la que cumplirá 39 años. Según los reportes difundidos por la publicación especializada The Ring, el oponente considerado para este compromiso es el filipino Charly Suárez, clasificado en el tercer peldaño de la división por dicho medio. El plan de trabajo trazado por su equipo busca posicionar al pugilista para disputar el campeonato indiscutido de la categoría a lo largo del año 2027.

La trayectoria del atleta registra una pausa tras su presentación en mayo de 2024, cuando venció por nocaut técnico en el undécimo asalto al australiano George Kambosos Jr. para obtener el título vacante de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Pese a que en aquel momento se examinaron alternativas para un pleito ante Gervonta Davis, el deportista optó por pausar su carrera profesional antes de formalizar este nuevo acuerdo contractual.

El retorno y la labor de su equipo

En el comunicado oficial difundido tras la firma del contrato, Vasyl Lomachenko expresó su postura sobre la decisión de volver a la competencia activa: “Dios obra de maneras misteriosas. Pensé que jamás volvería a subirme al ring como boxeador. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía otros planes para mí. Estoy feliz de volver a vivir esta vida de boxeador. Agradezco a todos los que forman parte de este camino una vez más”, manifestó el atleta ucraniano.

Asimismo, el excampeón de tres divisiones atribuyó a su representante, Egis Klimas, un papel clave en la reestructuración de su carrera profesional. “Un respeto y agradecimiento especial a mi mánager, Egis Klimas, quien, a pesar de mi firme convicción de que mi carrera boxística había terminado, nunca dejó de creer que volveríamos a subir al ring. Trabajó incansablemente para que volviéramos a la competición”, añadió el boxeador en su pronunciamiento público.

Por su parte, el presidente de Top Rank, Bob Arum, abordó el retorno de Vasyl Lomachenko manifestando su satisfacción por acompañar la última etapa competitiva del peleador. “Vasiliy es uno de los boxeadores más talentosos que he promovido, y me alegra mucho que regrese al ring. Ha logrado muchísimo, pero está decidido a convertirse en campeón indiscutible. Hay un talento tremendo en la categoría superpluma, y estamos deseando trabajar con Loma Power Promotions para organizar combates espectaculares”, puntualizó el directivo de la promotora.

Antecedentes deportivos y la meta del título indiscutido

El historial del pugilista incluye dos medallas de oro olímpicas y una marca aficionada de 396 victorias por una sola derrota previo a su debut profesional en 2013 bajo la firma Top Rank. A partir de su tercer combate profesional, conquistó coronas mundiales en las divisiones de peso pluma (126 libras), superpluma (130 libras) y ligero (135 libras).

En su etapa en los pesos ligeros, Vasyl Lomachenko disputó combates ante oponentes de mayor alcance físico, registrando reveses por decisión ante Teófimo López Jr. en 2020 y Devin Haney en 2023. De cara al nuevo periodo competitivo, el peleador concentrará sus presentaciones en el límite de las 130 libras con el objetivo de acumular los cuatro cinturones principales de la categoría.

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