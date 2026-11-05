Juan Manuel Márquez se sumó a las críticas contra el Canelo

El excampeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez compartió su análisis sobre el desempeño de Saúl “Canelo” Álvarez en su reciente enfrentamiento contra el francés Christian Mbilli.

Aunque el peleador tapatío obtuvo la victoria por decisión unánime en Arabia Saudita, el analista señaló que la actuación no se completó de la forma esperada al no conseguir la finalización por la vía rápida frente a un oponente que ofreció espacios sobre el cuadrilátero.

El análisis sobre el nocaut faltante y la zona de confort

Durante su intervención en el canal de YouTube Desde el Ring, Juan Manuel Márquez expuso que el trámite del combate presentó las condiciones para que el boxeador jalisciense buscara el nocaut.

De acuerdo con lo expresado en dicha plataforma digital, el exboxeador capitalino observó que Álvarez lució un manejo defensivo y el dominio de la distancia, pero argumentó que faltó continuidad en los ataques en los momentos donde el adversario permaneció receptivo ante las combinaciones de poder.

Márquez indicó que el tapatío permaneció en una postura de comodidad al resolver las acciones mediante el contragolpe. El expugilista detalló que Álvarez conectó combinaciones sólidas que colocaron al rival cerca de la caída; sin embargo, no apretó el ritmo ofensivo al priorizar la protección de su ventaja sin exponerse a los intercambios directos en la corta distancia.

El rol de la esquina y el manejo táctico

Asimismo, Juan Manuel Márquez abordó la labor realizada por el cuerpo técnico encabezado por Eddy Reynoso durante el desarrollo de los doce asaltos. El exmonarca sostuvo que la esquina debió enviar instrucciones más agresivas hacia el cuadrilátero para exigir la búsqueda de la vía rápida mediante castigo constante a la zona media y combinaciones al cuerpo ejecutadas con la guardia alta.

A juicio del expugilista capitalino, la superioridad mostrada por el jalisciense requería un cierre definitivo para sellar la presentación. Las observaciones expresadas por Juan Manuel Márquez coinciden con la exigencia de un sector del público que esperaba un triunfo por la vía del nocaut tras el periodo de inactividad que acumulaba el atleta mexicano previo a este compromiso internacional.

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