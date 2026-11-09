“La Granja VIP 2” pierde a dos participantes, ¿quiénes son?

La novena gala de “La Granja VIP 2”, conducida por Adal Ramones, terminó con una doble salida que cambió el rumbo de la competencia. Fernando Lozada quedó eliminado por decisión del público, mientras que Natalia Alcocer abandonó voluntariamente el reality por motivos relacionados con su bienestar emocional.

La salida de Natalia ocurrió antes de conocerse el resultado de las votaciones, por lo que la producción continuó con el proceso para definir quién dejaría la granja; su decisión no sustituyó la eliminación programada.

Los cinco nominados de la gala fueron Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Fernando Lozada. Osuna llegó en riesgo tras una sanción relacionada con un incidente con Tlacoyo, el perro de la producción. Kevyn y Fernando quedaron expuestos después de la dinámica “La Traición”, en la que Daniela Alexis, “La Bebeshita”, usó el poder de “La Salvación” para enviar a Kevyn a la placa y él, a su vez, eligió a Fernando.

El legado de Fernando

Conforme avanzó la transmisión, se anunciaron los nombres de quienes continuaban en el reality, hasta que la decisión final quedó entre Fernando Lozada e Ivonne Montero. Finalmente, Adal Ramones confirmó que Fernando era el participante que debía salir, con lo que terminó su recorrido después de nueve semanas y se convirtió en el noveno eliminado oficial de esta edición.

Antes de abandonar, Fernando cumplió con la dinámica de “El Legado”, mediante la cual el eliminado deja el nombre de un compañero nominado de forma automática para la siguiente semana. La identidad de la persona elegida no se reveló durante la gala dominical y se conocerá en la gala de este lunes.

Tras la eliminación de Fernando y la salida voluntaria de Natalia, continúan en la competencia Mario “Mono” Osuna, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Manelyk González, Kunno, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Rafael Mercadante y Julio Camejo.

La granja inicia así una nueva semana con menos participantes y una nominación pendiente por “El Legado”.

La semana anterior, fue eliminado el cantante Pablo Montero, quien fue el último participante en sumarse a la competencia.

Seguir leyendo:

· Kunno vuelve a arremeter contra Pablo Montero en “La Granja VIP 2”

· Polémica en “La Granja VIP”: acusan a Manelyk de maltrato verbal contra “Tlacoyo”

· Fernando Lozada provoca un fuerte cruce entre Natalia y Kunno en “La Granja VIP 2”