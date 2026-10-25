Polémica en “La Granja VIP”: acusan a Manelyk de maltrato verbal contra “Tlacoyo”

Una nueva controversia envuelve a “La Granja VIP 2” luego de que usuarios de redes sociales difundieran videos en los que se señala a la creadora de contenido Manelyk González Barrera, de 37 años, por supuestamente agredir verbalmente al perro rescatado “Tlacoyo”.

¿Qué ocurrió?

Según los clips que circulan principalmente en TikTok, el can aparece en el granero, zona donde duermen los peones. El animal se encuentra junto a la puerta y también se le observa olfateando objetos sobre una de las camas. En el audio se escucha a una persona que corre y dice: “No se vaya a subir a las camas, pinche perro”.

De acuerdo con cibernautas, la voz correspondería a Manelyk, quien forma parte de los peones de esta semana. Por ello, en las publicaciones se le exhibe y se pide una sanción por maltrato verbal contra “Tlacoyo”, perro que ingresó al programa el pasado 4 de octubre como el granjero 21.

La usuaria de TikTok Luna (@isabel.roman2) publicó un video sobre la polémica en el que se indica que habrían dejado olvidado a “Tlacoyo” y se invita a escuchar lo que dice Manelyk. Entre los comentarios, algunas personas criticaron que se trate bien al perro solo frente a las cámaras, pidieron una sanción para la influencer y señalaron que la única que muestra cariño hacia el animal sería Ivonne.

En la misma plataforma, el perfil Reality Nove (@reallitynove) también compartió un video que generó críticas contra la participante. En los comentarios se lee que supuestamente solo actuaría frente a las cámaras, que el perro estaría sufriendo maltrato verbal y que la producción no haría nada al respecto.

Pese a esto, también hay usuarios que defendieron a Manelyk. Aseguraron que se trató únicamente de una forma de expresarse y recordaron que la influencer suele hablar de manera similar con “Jacinto”, su propia mascota.

Algunos comentarios señalaron que muchas personas se dirigen así a sus perros sin que eso implique falta de cariño.

Sin embargo, en México se han pronunciado figuras de la política sobre el hecho, como la magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Leticia Varela Martínez, quien denunció en su cuenta de X, antes Twitter, un trato indebido hacia Tlacoyo.

Martínez le pidió a la producción de TV Azteca que intervenga y garantice el bienestar del animal. Este reclamo surge después de que también se observara al Mono Osuna intentando controlar el paso del perrito y se escucha un chillido.

Hasta el momento, la producción de “La Granja VIP” no se ha pronunciado sobre esta situación.

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