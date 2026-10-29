Kunno vuelve a arremeter contra Pablo Montero en “La Granja VIP 2”

La tensión en “La Granja VIP” sigue latente, especialmente entre los participantes que han protagonizado fuertes Cara a Cara. Uno de los conflictos más visibles es el de Kunno con Pablo Montero, a quien señaló por supuestamente no colaborar lo suficiente en las tareas de los peones y dedicarse a otras actividades.

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, Kunno le contó su molestia a Manelyk, su aliada más cercana desde el primer día. Aunque asegura que le está yendo bien en el Granero, también reconoció que hay jornadas en las que se desgasta más porque le toca completar labores solo. Un ejemplo habría sido lo ocurrido con las vacas, pues aparentemente Pablo se fue a alistar antes de que terminaran las tareas.

El influencer expresó que hizo esa labor sin pedir ayuda y que otros compañeros, como Mono y Fer, sí lo apoyaron con la carretilla. Además, habría criticado que dentro del reality hay quienes creen que llegaron a un resort, en referencia a quienes se enfocan en cocinar, lavar su ropa o arreglarse en lugar de colaborar.

“Me tocó hacer las vacas solo. Yo quise, yo no le pido a nadie ayuda. Mono y Fer me ayudaron con la carretilla. Acá todavía hay gente que cree que vino a un resort. A cocinar, a lavar sus zapatitos, a limpiar su ropita, a peinarse la barbita". Kunno

Las diferencias entre Montero y Kunno

Las diferencias entre Kunno y Pablo Montero no serían nuevas. Comenzaron a notarse poco después de que el cantante dejara claro que quería pertenecer al equipo de Niurka. El primer enfrentamiento habría ocurrido cuando Guillermo se refirió a su compañero como “tibio”, un adjetivo que a Pablo no le pareció y que lo hizo estallar, exigiendo respeto.

También volvieron a discutir por un comentario que Kunno le hizo a Natalia Alcocer, luego de que ella lo eligiera para la Traición. En ese momento Montero no dijo nada, pero después señaló que lo encararía y, ante las cámaras, pidió que dejaran de mencionar su nombre si solo era para decir cosas negativas.

La llamada “estocada final” habría sido la Asamblea del 28 de octubre, cuando toda “La Resistencia” nominó al intérprete y expuso supuestas malas actitudes que habría tenido con el Tío Pepe.

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