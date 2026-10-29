Conoce a los nominados de “La Granja VIP” en su octava semana

¡Llegó la octava semana de “La Granja VIP 2” y seis granjeros están en riesgo de abandonar el reality show de TV Azteca! Después de la asamblea del miércoles, quedaron seis famosos en la placa.

El primer nominado fue Rafael Mercadante, quien quedó en la tabla por el mecanismo del Legado. Azalia Ojeda, séptima eliminada del programa, ejerció ese derecho antes de salir el domingo 25 de octubre y lo dejó nominado de forma directa.

La decisión se relacionó con un enfrentamiento previo entre ambos que había derivado en una sanción para Ojeda. Antes de abandonar la competencia, ella adelantó que dejaría en su legado a quien consideraba el siguiente en irse.

El segundo nombre se confirmó el lunes: Mario “Mono” Osuna, del equipo La Resistencia, obtuvo la Herradura del Poder tras vencer a Mercadante en una competencia física durante la gala de eliminación del domingo.

Con ese beneficio realizó una nominación directa y eligió a Natalia Alcocer. La jugada dejó fuera de la pelea por el liderazgo semanal a dos de los cuatro finalistas de la Prueba del Capataz.

El martes, Niurka Marcos se sumó a la tabla tras perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero. En esa dinámica se enfrentan dos granjeros: uno elegido por el Capataz y otro por votación del público. Quien pierde queda nominado automáticamente y no puede ser salvado por sus compañeros en esa instancia.

Durante la gala del miércoles 28 de octubre, los granjeros votaron entre ellos para completar la lista. La Asamblea incorporó a Kevyn “Bicolor” Contreras, Julio Camejo y Pablo Montero. La inclusión de tres nombres en una sola Asamblea no es habitual en la dinámica del programa; en ediciones anteriores, la ronda de votación solía agregar menos participantes a la placa semanal.

Del total de seis nominados, cinco pertenecen a Los Disfuncionales:

Niurka Marcos

Natalia Alcocer

Rafael Mercadante

Kevyn Contreras

Julio Camejo

Ese equipo también incluye entre sus integrantes activos a Pablo Montero e Ivonne Montero. Con doce granjeros todavía en competencia, el reality se acerca a una nueva gala de eliminación con la placa más numerosa de la temporada.

La semana ocho aún tiene dinámicas pendientes que podrían modificar la tabla antes de la gala del domingo. Este jueves 29 de octubre se disputará el juego de Salvación, en el que los nominados compiten para asegurar su permanencia al menos una semana más. El viernes de Traición abre además la posibilidad de que el granjero salvado saque a otro compañero de la tabla e introduzca un nombre distinto en su lugar, un movimiento que puede reconfigurar por completo la lista final antes del voto del público.

Para los fanáticos de “La Granja” que se encuentran fuera de México, pueden verlo a través de Disney+.

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