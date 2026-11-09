NBA elige a Miami como sede del All-Star en 2028

Miami volverá a recibir a las principales figuras del baloncesto profesional estadounidense en 2028, cuando sea anfitriona del All-Star Weekend de la NBA por primera vez en casi cuatro décadas. La liga prepara un anuncio oficial para el 30 de noviembre, en un acto al que se espera que asistan el comisionado Adam Silver y Micky Arison, presidente de los Miami Heat, según AP.

La decisión se habría tomado varios meses atrás y los aspectos centrales del acuerdo ya están definidos. Incluso existe un logotipo aprobado y los preparativos logísticos se encuentran avanzados, aunque la fecha del anuncio todavía podría sufrir modificaciones.

La última vez que la ciudad organizó el evento fue en 1990, cuando los Heat apenas comenzaban su historia en la NBA. El equipo había ingresado a la liga en la temporada 1988-89 y todavía no había construido la trayectoria que posteriormente lo convertiría en una de las franquicias reconocidas del campeonato.

The NBA is finalizing Miami as host of All-Star Weekend in 2028, sources tell ESPN. The Heat last hosted NBA All-Star Weekend in 1990 and now are set to hold the event after Phoenix does this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2026

Un regreso después de décadas de dificultades en el calendario

La ausencia prolongada de Miami como sede no respondió a la falta de interés de la organización, sino principalmente a un problema de fechas y capacidad hotelera. Durante años, el All-Star Weekend coincidió con el Miami International Boat Show, una exposición náutica de gran tamaño que habitualmente ocupa espacios de convenciones, hoteles y otros recintos de la ciudad durante febrero.

La superposición de ambos acontecimientos dificultaba la posibilidad de recibir a jugadores, aficionados, representantes de la liga y visitantes del espectáculo náutico al mismo tiempo. El cambio de calendario de la NBA, que trasladó el fin de semana de las estrellas una semana más tarde, abrió una oportunidad para concretar el regreso.

Los Miami Heat habían manifestado durante varios años su intención de albergar nuevamente el evento, aunque la mayor parte de los beneficios de organizarlo corresponde a la propia liga.

Para la edición de 2028, algunos encuentros y actividades podrían realizarse en el estadio de la Universidad de Miami. La utilización de más de un recinto no sería una novedad, ya que la NBA ha distribuido distintas actividades del All-Star Weekend entre varias arenas en ediciones anteriores.

De las leyendas de 1990 a una posible despedida de LeBron

El contraste entre la última visita del evento y la próxima edición también refleja la transformación del baloncesto durante estas décadas. En 1990, el quinteto titular de la Conferencia Este reunió a Patrick Ewing, Charles Barkley, Larry Bird, Michael Jordan e Isiah Thomas. Del lado del Oeste estuvieron Magic Johnson, James Worthy, A.C. Green, Hakeem Olajuwon y John Stockton.

Nueve de esos diez titulares forman parte del Salón de la Fama del Baloncesto, con Green como única excepción. Además, los 12 integrantes del equipo del Este fueron incorporados al recinto, frente a siete de los 12 representantes del Oeste.

La edición de 2028 también podría tener un significado especial para LeBron James. El alero firmó un contrato por dos temporadas con Philadelphia durante el último receso y, si continúa jugando en la campaña 2027-28, alcanzaría su temporada número 25, posiblemente la última de su carrera. En ese escenario, el All-Star de Miami podría ser su última participación en el evento. James jugó cuatro temporadas con los Heat y ganó allí los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

La liga todavía no ha anunciado los detalles completos del programa. El All-Star Weekend de esta temporada se celebrará en Phoenix, mientras que Miami se prepara para recibir nuevamente el espectáculo en 2028.

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