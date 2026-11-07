Luka Doncic suma otros 53 puntos en su sensacional comienzo de temporada NBA

La temporada de Luka Doncic con Los Angeles Lakers ha alcanzado un ritmo anotador que no se veía en la NBA desde los tiempos de Wilt Chamberlain. El esloveno volvió a superar los 50 puntos el viernes, con 53 unidades frente a los Portland Trail Blazers, en un triunfo por 124-118 que permitió al equipo angelino sumar su octava victoria en los primeros 10 encuentros.

El base terminó la noche con 17 canastas en 33 intentos, cinco triples, cinco rebotes y cinco asistencias. Aunque comenzó con dificultades desde la larga distancia y falló sus primeros cinco lanzamientos de tres puntos, encontró la manera de convertirse nuevamente en el protagonista del partido.

Su actuación también prolongó una racha extraordinaria: alcanzó al menos 35 puntos por séptimo encuentro consecutivo y superó los 40 en seis de sus últimos siete compromisos.

Doncic promedia 40,1 puntos por partido en este arranque, acompañado de 7,8 rebotes y 7,7 asistencias. Sus porcentajes de efectividad son del 49,8% en tiros de campo, 41,9% en triples y 87,3% desde la línea de tiros libres.

Un lanzamiento que cambió el partido

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó antes del descanso. Los Lakers estaban abajo por una diferencia de dos dígitos cuando Doncic tomó el balón, avanzó unos pasos y lanzó desde aproximadamente 61 pies. La pelota rebotó en el tablero y terminó dentro del aro justo cuando sonaba la bocina.

El tiro redujo la desventaja y modificó el ambiente en el gimnasio. Los Ángeles aprovechó ese impulso para dominar el tercer cuarto, periodo en el que Doncic anotó más puntos que todo el conjunto de Portland.

LUKA DONCIC FROM 3/4 COURT TO END THE HALF. OMG ? pic.twitter.com/6MZGtF5ahY — NBA on Prime (@NBAonPrime) November 7, 2026

“Creo que cambia por completo la energía del equipo y del gimnasio”, explicó el jugador. “Pensé que era un tiro importante que debía encestar, por eso decidí hacerlo”.

No fue la primera vez que sorprendió con un lanzamiento de esa distancia. Doncic suele practicar tiros desde media cancha y más allá después de los entrenamientos, una costumbre que ya había dado resultados en el partido inaugural de la temporada frente a Golden State.

El entrenador JJ Redick destacó la capacidad del esloveno para conseguir anotaciones que parecen improbables. “Luka puede hacer cosas que quizás solo unos pocos, o incluso nadie, pueden hacer en el baloncesto”, señaló.

Los números alimentan su candidatura al MVP

La producción del base también está impulsando su presencia en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso. Su compañero Walker Kessler no ocultó su admiración después del triunfo ante Portland y lo señaló como su principal candidato.

“Es increíble verlo jugar. Es increíble jugar a su lado. Para mí, es el MVP. Creo que ahora mismo está bastante claro”, afirmó el pívot, quien aportó 16 puntos y 12 rebotes en el encuentro.

El comienzo de Doncic resulta todavía más llamativo por el volumen de su producción. En sus primeros nueve partidos de la campaña acumuló 361 puntos, una cifra que lo sitúa en una marca anotadora que no se registraba desde la época de Chamberlain.

En sus 101 encuentros de temporada regular con los Lakers, el esloveno ya consiguió cuatro actuaciones de 50 puntos o más, igualando el cuarto mejor registro en la historia de la franquicia. Si se considera toda su carrera de nueve temporadas, suma 11 partidos con al menos 50 unidades, con lo que superó a Kareem Abdul-Jabbar y empató con Allen Iverson en el décimo lugar histórico de la NBA.

Doncic, seis veces seleccionado para el Juego de Estrellas y otras seis integrante del primer equipo All-NBA, también ha liderado la liga en anotación en dos de las últimas tres temporadas.

“Me lo estoy pasando genial”, reconoció el jugador. “Obviamente, jugar al baloncesto es muy divertido para mí. Pero lo es aún más cuando juegas así y cuando ganas partidos”.

Los Lakers, que afrontan esta etapa sin LeBron James, encuentran en Doncic a su principal referencia ofensiva. Por ahora, el esloveno responde con cifras extraordinarias y mantiene al equipo entre los protagonistas del comienzo de temporada.

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