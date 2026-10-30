Chet Holmgren se suma a la epidemia de lesiones en la NBA

El Oklahoma City Thunder afronta un complicado comienzo de temporada por las bajas de varios jugadores importantes de su plantilla. Chet Holmgren estará fuera de las canchas entre ocho y diez semanas debido a una pequeña rotura en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, mientras que Cason Wallace también pasó por el quirófano para tratar una lesión en el hombro izquierdo. Las ausencias se suman a la de Jalen Williams, quien sufrió una fractura en el peroné y una dislocación de tobillo.

Holmgren comenzó a experimentar molestias en la rodilla el pasado domingo 25 de octubre. Después de consultar con varios especialistas, el pívot de 24 años recibió este viernes un tratamiento biológico para atender la lesión, según informó la franquicia. El periodo estimado de recuperación es de entre dos meses y dos meses y medio.

La situación de Wallace también genera preocupación en Oklahoma City. El escolta fue operado este viernes en Los Ángeles por una rotura del labrum del hombro izquierdo. La intervención estuvo a cargo del doctor Neal ElAttrache, en el Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, con integrantes del equipo médico de los Thunder presentes.

Just over a week into this NBA season, the Oklahoma City Thunder have already lost three opening-night starters to significant injuries.



?? Jalen Williams: Fractured fibula, dislocated ankle



?? Cason Wallace: Shoulder, labral tear



?? Chet Holmgren: Patellar tendon tear pic.twitter.com/sAhJKnEPgP — The Athletic (@TheAthletic) October 31, 2026

La franquicia indicó que volverá a evaluar la evolución de Wallace antes de que termine la temporada regular, aunque su recuperación podría mantenerlo fuera de las canchas durante varios meses.

La ausencia de Holmgren podría abrir más oportunidades para el pívot español Aday Mara, seleccionado por Oklahoma City en el último draft. El novato ha participado como suplente durante este comienzo de campaña y registra promedios de 5,6 puntos y 4,2 rebotes por partido.

Ja Morant también estará fuera de las canchas por una lesión muscular

La lista de figuras afectadas por problemas físicos en el inicio de la campaña también incluye a Ja Morant, quien estará fuera al menos cuatro semanas por una distensión de grado dos en el isquiotibial izquierdo. Los Portland Trail Blazers comunicaron el diagnóstico después de los estudios médicos realizados el viernes.

El base sufrió la lesión durante el último cuarto del partido que Portland perdió 124-103 frente a los Memphis Grizzlies, disputado el jueves. Morant debió abandonar el encuentro, que tenía un significado particular porque representaba su primer enfrentamiento contra la franquicia en la que jugó durante sus primeras siete temporadas en la NBA, antes de ser traspasado a los Trail Blazers en junio.

El dos veces seleccionado para el Juego de Estrellas será examinado nuevamente dentro de cuatro semanas para determinar su evolución. En sus primeros cuatro partidos con Portland registra promedios de 15,8 puntos y 5,5 asistencias, mientras que el equipo comenzó la temporada con un balance de tres victorias y una derrota.

This is getting out of hand.



Chet Holmgren – patellar tendon tear

Ja Morant – left hamstring strain

Tyrese Haliburton- left hamstring strain

Anthony Edwards – right knee damage

Jalen Williams – fractured fibula

Cason Wallace – torn labrum

Ben Simmons – torn achilles

Ben? https://t.co/e5yO1rKcxN — Basketball Performances (@NBAPerformances) October 31, 2026

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