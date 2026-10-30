Miami Heat mejora la criticada estatua de Dwyane Wade

La estatua de Dwyane Wade frente al estadio del Miami Heat tiene un nuevo rostro después de dos años de críticas por su escaso parecido con el exbasquetbolista. El propio integrante del Salón de la Fama confirmó que aceptó modificar la escultura y que los trabajos finalizaron durante los últimos días, en una decisión que busca mejorar la representación de una de las figuras más importantes en la historia de la franquicia.

El equipo presentó imágenes de la versión renovada este viernes, poco antes de que Wade publicara un ensayo en el que explicó los motivos del cambio. La intervención se concentró en la cabeza de la figura, cuya apariencia había generado numerosos comentarios negativos desde la inauguración de la obra, dos años atrás.

“Tuve que hacerme una pregunta bastante sencilla: ‘Si las personas no sienten esa conexión cuando miran el rostro, ¿por qué no intentaríamos mejorarlo?’”, escribió Wade. También explicó que escucharon las críticas y mantuvieron conversaciones con las personas involucradas antes de acordar los ajustes.

La remodelación se realizó sin que el público pudiera observar el proceso. Durante los trabajos, el equipo colocó una estructura de madera contrachapada alrededor de la escultura para cubrirla y evitar que se conocieran los cambios antes de su presentación.

El homenaje recrea una noche histórica para Miami

La estatua original representa una celebración de Wade durante un partido contra los Chicago Bulls disputado en marzo de 2009. En aquel encuentro, el escolta anotó una canasta ganadora cuando el tiempo estaba por terminar en el segundo tiempo extra y, después de conseguirla, saltó sobre una mesa junto a la cancha mientras los aficionados del Heat celebraban.

? 9 de marzo 2009



Dwyane Wade lo ganó así ante los Bulls después de dos tiempos extra. ??



¡LOCURA! ? pic.twitter.com/LBKHVO2cnA — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 9, 2026

En ese momento, Wade gritó: “Esta es mi casa”, una frase que quedó asociada con su trayectoria en Miami y que inspiró la representación corporal de la escultura. Aunque la postura buscaba reproducir aquella escena, el rostro fue precisamente el elemento que recibió las principales críticas por no guardar suficiente semejanza con el jugador.

El exbasquetbolista señaló que la decisión de modificar la pieza no pretendía desconocer el trabajo realizado por los artistas que participaron en su creación. “Esto no se trata de borrar el trabajo que ya se hizo ni de faltarle el respeto a los artistas que dedicaron su tiempo y talento a crearla. Se trata de estar dispuestos a escuchar”, expresó en su publicación.

Wade también explicó que el significado del homenaje iba más allá de su propia imagen, debido a la participación de los seguidores en aquella noche de 2009. Para el exjugador, la reacción del público y el vínculo con la ciudad forman parte de lo que representa la escultura.

“Los 305 merecen mirar esa estatua y sentir la misma energía que sintieron esa noche”, escribió, en referencia al código de área telefónica principal de Miami. Añadió que los aficionados también deben poder reconocerse en aquel momento, porque su apoyo y entusiasmo contribuyeron a hacerlo posible.

Wade espera que la nueva versión refleje mejor sus rasgos, pero insistió en que el homenaje pertenece también a quienes acompañaron su carrera. “Puede que sea mi imagen, pero siempre será nuestra casa”, concluyó.

El exescolta desarrolló la mayor parte de su carrera en el Miami Heat, con el que fue una pieza fundamental en la conquista de tres campeonatos de la NBA. Su trayectoria lo llevó al Salón de la Fama del Baloncesto, mientras que la escultura frente al estadio busca recordar uno de los momentos más representativos de su vínculo con la franquicia y sus aficionados.

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