Para Pedro Martínez la NBA es superior a la Euroliga

Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, consideró que el nivel de la NBA “es más alto” que el de la Euroliga en la que juega su equipo durante la rueda de prensa previa al encuentro de la máxima competición continental en el que deberán medirse a domicilio al Maccabi de Tel Aviv.

“Con sus connotaciones y con sus reglamentaciones, pero en la NBA son mejores, tienen mejores jugadores, tienen mejores entrenadores y el nivel de la NBA es más alto que el de la Euroliga. Aunque sí que es verdad que la Euroliga es una grandísima competición, están los mejores jugadores de Europa y jugadores muy buenos que vienen de Estados Unidos”, dijo.

“Hay equipos que juegan muy bien en Europa, como también hay equipos que juegan muy bien en la NBA. Son 30 franquicias de la NBA, son 18 en la Euroliga, y hay equipos que juegan bien y hay equipos que no juegan tan bien en los dos sitios. Máximo respeto y admiración por el baloncesto de la NBA y por los entrenadores de la NBA en general”, añadió.

Martínez afirma que afrontan en choque “animados” sabiendo de las dificultades de medirse a un equipo donde muchos jugadores llevan mucho tiempo jugando juntos con el mismo entrenador. A ello han ayudado los últimos encuentros, donde se han ido a muchos puntos.

“Estamos preparados y también entrenamos para partidos que van a ser de otro tipo, en los que nos vamos a encontrar otras dificultades, en los que se va a jugar a otro ritmo, en los que en seguramente vamos a estar menos a gusto porque ahora ya estamos más a gusto en este tipo de ritmo. No siempre vamos a jugar a marcadores por encima de 100 puntos. Y no quiere decir ni que no vayamos a ganar ni que no vayamos a jugar bien”, señaló.

? Pedro Martínez: “Estamos con ganas de hacer un buen partido contra el Maccabi”.https://t.co/88wJcaPk6B — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 21, 2026

“Yo creo que ahora mismo la tendencia que hay clarísimamente en la ACB y también en Europa es ir a posesiones cortas, buscar la ventaja rápido, jugar con una intensidad alta. Es un tipo de baloncesto en el que me siento a gusto, pero no hay una manera única de jugar bien a baloncesto, todas son buenas dependiendo de los jugadores y de lo bien que lo hagan los equipos”, opinó.

El entrenador defendió la importancia de repartir tiempo en pista: “Todos los jugadores que tenemos, si jugaran más minutos, harían mejores estadísticas. Y se están adaptando por el bien del equipo a jugar menos minutos y, por lo tanto, a producir menos a cambio de que el equipo sea mejor. Es un proceso, y no es un proceso fácil“.

“En otros equipos que he estado no ha salido bien porque hay jugadores que no se adaptan, porque no están acostumbrados, porque a lo mejor priorizan más sus números individuales que los del equipo. A unos les está costando más que a otros. No voy a poner nombres, pero ya se ve. Mientras tengan buena mentalidad… para mí lo importante es el equipo y para los jugadores lo importante es su actuación porque es la que depende de ellos”, agregó.

Uno de los que menos está participando es Max Shulga, a quien descarta ceder: “¿Si se nos lesiona un jugador en la posición de 1-2? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fichamos un jugador de fuera o le damos ahí minutos a Max Shulga que conocerá nuestra forma de jugar, que el chico está trabajando bien en el día a día? Veremos qué va pasando durante la temporada, no lo sabemos. A lo mejor no tenemos lesiones, improbable. Preferimos tener un equipo largo y no quejarnos cuando haya lesiones”.

“Yo como entrenador no puedo estar pendiente de si un jugador juega mucho o poco. Mi responsabilidad es con todo el equipo. Intento que todos estén con confianza, que todos se sientan importantes y ya veremos cómo va la temporada. Estoy contento con Max Shulga, de tenerlo en el equipo, de cómo está entrenando. A día de hoy no está teniendo minutos, pero es una decisión mía, soy yo responsable de ella, pero no tiene nada que ver ni en la calidad del jugador, ni en la mentalidad del jugador, ni en el trabajo en el día a día. Y esto yo ya se lo he dicho a él, él lo sabe”, expresó.

En cuanto a Nick Smith Jr., manifestó: “Está haciendo muy bien en los entrenos y yo creo que va a ir a más. Viene de un baloncesto diferente. Aquí el reglamento es diferente, se entrena diferente, se juega diferente… él está en el proceso. Tampoco podemos obviar una realidad de que nosotros somos una plantilla en la que todos los jugadores son muy buenos. Tiene una gran competencia en su puesto y él está un poco por detrás que ellos porque tiene menos bagaje. Pero la temporada es muy larga, estamos en el mes de octubre“, completó.

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