Comisionado de la NBA confiesa que ve “mucho potencial” en Ciudad de México para una nueva franquicia

La Ciudad de México aparece entre los posibles destinos de una futura expansión de la NBA, una posibilidad que Adam Silver considera atractiva por el tamaño de su población, el crecimiento de la afición al baloncesto y las oportunidades comerciales que ofrece el mercado mexicano. El comisionado aclaró que no se trata de un plan inmediato, pero dejó abierta la puerta para que la capital mexicana pueda albergar un equipo de la liga en el futuro.

Durante una entrevista el martes en el programa The Pat McAfee Show, Silver habló sobre las ciudades que podrían recibir nuevas franquicias. Las conversaciones con Las Vegas y Seattle continúan, aunque el dirigente también mencionó a Ciudad de México como una alternativa a largo plazo.

“Como ya he mencionado, quizás más adelante esté Ciudad de México, la ciudad más grande de Norteamérica, donde hay una enorme y creciente afición al baloncesto, incluyendo una gran población mexicoamericana, así que hay un montón de oportunidades diferentes ahí fuera, y ya sabes que estamos en conversaciones con Las Vegas y Seattle”, afirmó.

Silver también destacó la conectividad entre México y Estados Unidos como un factor favorable para una eventual franquicia. “Es un vuelo más corto de Nueva York a México que de Nueva York a Los Ángeles, así que ya entiendes por qué nos interesaría”.

Adam Silver says Mexico City could be a potential NBA expansion market ?



“That’s not in the immediate plans. But down the road, I think there is real potential there.”



(Via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/I2Bzzg52RK — NBABase (@TheNBABase) October 20, 2026

El comisionado agregó que existe la posibilidad de construir una nueva arena en la capital mexicana, un elemento que podría contribuir al desarrollo de un proyecto de estas características. “Y están hablando de construir una nueva zona arena en la Ciudad de México, así que no está en los planes inmediatos [la expansión], pero a largo plazo hay un gran potencial allí”.

Capitanes de Ciudad de México vuelve a mirar hacia la NBA

Las declaraciones de Silver se producen después de que el periodista Brian Windhorst, de ESPN, informara el viernes 16 de octubre que la NBA habría dejado de considerar a Seattle como una opción asegurada para acompañar a Las Vegas en la próxima expansión. Según ese reporte, la mención de Ciudad de México también podría funcionar como una forma de presionar a los inversionistas de Seattle para que mejoren su propuesta económica.

La posibilidad tomó por sorpresa a Capitanes de Ciudad de México, equipo que compite en la NBA G League desde 2019 y que busca consolidar el baloncesto profesional en el país. La franquicia había moderado sus expectativas después de que, en abril de 2026, Silver y la Junta de Gobernadores activaran formalmente el proceso de expansión con Las Vegas y Seattle como destinos prioritarios.

El nuevo escenario reavivó las expectativas dentro de la organización, aunque el club mantiene la cautela. Su estrategia consiste en ampliar la afición al baloncesto, fortalecer el mercado mexicano y demostrar que Ciudad de México cuenta con las condiciones necesarias para tener una franquicia permanente.

Capitanes ha acumulado resultados que respaldan ese objetivo. En enero de 2025 registró una asistencia de 19,328 personas, la más alta en la historia de la G League, y en 2026 se clasificó a los playoffs. Su entrenador, Vitor Galvani, también recibió el premio a Coach del Año.

Nueve jugadores de la franquicia han conseguido llegar a la NBA mediante convocatorias conocidas como call-ups. Estos avances deportivos y organizativos forman parte de los argumentos con los que el equipo busca demostrar la viabilidad de una presencia estable en la máxima competición de baloncesto.

El obstáculo económico para conseguir una franquicia

El interés de la NBA por la capital mexicana no significa que exista una decisión tomada sobre quién recibiría una eventual plaza. Según la información publicada por Windhorst, un grupo de empresarios mexicanos se habría acercado a Silver y al fondo de inversión PJT Partners para impulsar la candidatura de Ciudad de México.

Capitanes considera que las referencias de la liga a la capital mexicana podrían estar relacionadas con su propio proyecto, aunque no descarta que existan otras iniciativas. Al no estar directamente afiliado a una franquicia de la NBA, el equipo conserva margen para aspirar a dar el salto a la competición.

El principal desafío para cualquier candidato es financiero. La inversión mínima estimada para adquirir los derechos de una franquicia y construir un negocio sostenible alcanza los 7,000 millones de dólares.

Ese requisito también representa un obstáculo para los grupos interesados en Seattle. Entre ellos figuran One Roof Sports and Entertainment, liderado por Samantha Holloway, propietaria mayoritaria del Seattle Kraken de la NHL, y BlackSun Private Equity. De acuerdo con la información proporcionada, la NBA no está satisfecha con las propuestas económicas presentadas por esos inversionistas.

“Que Capitanes esté en la conversación es un orgullo”, reconoció una fuente de la institución al diario AS.

La decisión final dependerá de la NBA, de Adam Silver y de la Junta de Gobernadores, cuyos dos tercios de los votos son necesarios para aprobar la expansión. Mientras tanto, Capitanes mantiene su atención en desarrollar una afición fiel, consolidar un mercado estable y competir al máximo nivel, independientemente de cuándo pueda concretarse una oportunidad de ingresar a la NBA.

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