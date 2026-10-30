El mexicano Karim López debuta en la NBA

En el duelo entre Portland Trail Blazers y Memphis Grizzlies hubo un debut mexicano. Karim López disputó sus primeros minutos en la NBA. El Moda Center de Portland fue el escenario de este hito. Los Grizzlies se llevaron una cómoda victoria por 103-124.

Karim López, seleccionado por los Grizzlies en la primera ronda del Draft, no había podido ver acción en los primeros cuatro partidos de su equipo. López tenía una lesión en la rodilla.

Los reportes indicaban que el alero mexicano tenía una contusión en la rodilla derecha que le impedía ver acción. López apareció disponible en el delo contra Portland y vivió el tan ansiado debut.

El alero mexicano solo disputó 2 minutos y 33 segundos dentro del tabloncillo. En este tiempo Karim López solo consiguió un rebote y se fue de 1-0 en triples. A pesar de ello, se espera que las oportunidades de López sean cada vez mayores.

El próximo duelo de Memphis Grizzlies será este sábado 31 de octubre. En el FedExForum, los Grizzlies recibirán a Sacramento Kings. Se espera que haya una mayor participación de parte de Karim López.

Mexicanos en la NBA

Karim López se convierte en el séptimo mexicano que debuta en la NBA. El primero data de 1997, año en el que Horacio Llamas le abrió el camino a los basquetbolistas mexicanos. Llamas inició con Phoenix Suns.

Luego de Llamas se sumaron otros mexicanos a la lista como Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jaquez Jr.

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