Kristaps Porzingis sorprende al dejar la NBA por razones de salud

La continuidad de Kristaps Porzingis en la NBA quedó en suspenso después de que el pívot de los Golden State Warriors anunciara que se apartará del baloncesto para atender un problema de salud cuya naturaleza no quiso revelar. El jugador letón, de 31 años, comunicó su decisión este viernes a través de sus redes sociales y no precisó si tiene previsto regresar a las canchas.

La noticia llega después de varios meses de incertidumbre sobre su condición física. Golden State lo había declarado baja indefinida desde finales de septiembre, cuando informó que no viajaría con el equipo a Hawái para participar en el campamento de preparación de la temporada.

Porzingis explicó que su cuerpo no respondió como esperaba cuando comenzó a incrementar la intensidad de los entrenamientos. Aunque aseguró que se encuentra bien, reconoció que todavía no está en condiciones de competir al nivel que considera necesario.

“Tenía muchas ganas de jugar con este grupo, pero, a medida que fui aumentando la intensidad, mi cuerpo no respondió como esperaba”, escribió el jugador.

“Estoy bien, pero sé lo que se necesita y no estoy donde quiero estar para rendir al nivel que espero de mí mismo. En este momento, he tomado la decisión de priorizar mi salud y alejarme del deporte que amo”, agregó.

El anuncio representa un nuevo contratiempo para una carrera marcada por los cambios de equipo y los problemas físicos. Porzingis fue seleccionado en el cuarto puesto del Draft de 2015 por los New York Knicks y, en 11 temporadas, ha pasado por seis franquicias.

La incertidumbre sobre su estado físico y el futuro con Golden State

Los problemas que ahora lo llevan a detener su actividad parecen tener antecedentes en la campaña anterior, cuando el pívot se perdió una parte importante del calendario después de llegar a los Warriors mediante un traspaso desde Atlanta.

Pese a esa situación, Golden State esperaba contar con él para esta temporada. A finales de junio, la franquicia acordó un contrato de dos años y $40 millones de dólares con el jugador, con la expectativa de que pudiera incorporarse al equipo en buenas condiciones.

Sin embargo, su situación cambió durante la preparación. El 13 de octubre, Porzingis se reunió con el gerente general Mike Dunleavy y con el vicepresidente de Salud y Rendimiento de los Jugadores, el doctor Rick Celebrini. Un día después, la organización comunicó que el jugador tendría algún grado de participación en las actividades junto al cuerpo técnico y sus compañeros, aunque continuaría de baja indefinida.

Una semana más tarde, los Warriors modificaron ese planteamiento y señalaron que el letón no estaría con el equipo durante el futuro inmediato. El entrenador Steve Kerr tampoco ofreció detalles adicionales sobre su condición antes del partido inaugural de Golden State frente a Los Angeles Lakers.

La franquicia no ha divulgado cuál es el problema médico que enfrenta el jugador, mientras que el propio Porzingis tampoco ofreció un diagnóstico en su mensaje.

El centro dejó abierta la posibilidad de encontrar una solución junto a la organización. En su publicación, manifestó que tiene intención de trabajar con los Warriors para alcanzar un acuerdo que tenga sentido para ambas partes, aunque no estableció plazos ni confirmó un eventual regreso.

“Estoy agradecido con mi familia y mis seres queridos por estar siempre ahí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Hacia adelante y hacia arriba”, concluyó.

Por ahora, Golden State deberá afrontar la temporada sin uno de los jugadores que esperaba incorporar a su proyecto, mientras Porzingis concentra sus esfuerzos en recuperar su salud. Su futuro en la NBA permanece sin definir.

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