Marc Anthony anuncia gira por EE.UU.: ¿Qué ciudades visitará?

El cantante Marc Anthony confirmó su esperado regreso a las grandes tarimas de Norteamérica con el anuncio de su nueva gira titulada “The Last Dance”. Este tour marca el reencuentro del artista con su audiencia estadounidense y canadiense tras dos años de ausencia en formato de gira por la región.

La travesía musical comenzará el próximo 1 de abril de 2027 en la ciudad de Toronto, Canadá, y se extenderá por 14 paradas clave que combinarán plazas tradicionales y grandes escenarios de Estados Unidos.

El repertorio incluirá sus más grandes éxitos, consolidando su legado como el exponente de la salsa más exitoso de todos los tiempos.

Ciudades y paradas confirmadas:

El recorrido de “The Last Dance” abarcará las siguientes ciudades norteamericanas:

Toronto, Canadá (Scotiabank Arena)

Montreal, Canadá (Centre Bell)

Brooklyn, Nueva York (Barclays Center)

Reading, Pensilvania (The Santander Arena)

Newark, Nueva Jersey (Prudential Center)

Chicago, Illinois (United Center)

Charlotte, Carolina del Norte (Spectrum Center)

Tampa, Florida (Benchmark International Arena)

San Antonio, Texas (Frost Bank Center)

Houston, Texas (Toyota Center)

Glendale, Arizona (Desert Diamond Arena)

Anaheim, California (Honda Center)

Denver, Colorado (Ball Arena)

San Francisco, California (Chase Center)

Venta de boletos

Los organizadores informaron que la preventa exclusiva de boletos se llevará a cabo a partir del miércoles 12 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 13 de noviembre.

Por su parte, la venta general de entradas al público se abrirá el mismo jueves 13 de noviembre en los horarios locales correspondientes a cada ciudad. Se espera una alta demanda debido a la magnitud del artista y su arraigo en la cultura latina.

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