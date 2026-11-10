Marc Anthony anuncia gira por EE.UU.: ¿Qué ciudades visitará?
El artista de la salsa regresa a los escenarios norteamericanos con una serie de conciertos que recorrerá 14 ciudades a partir de abril de 2027
El cantante Marc Anthony confirmó su esperado regreso a las grandes tarimas de Norteamérica con el anuncio de su nueva gira titulada “The Last Dance”. Este tour marca el reencuentro del artista con su audiencia estadounidense y canadiense tras dos años de ausencia en formato de gira por la región.
La travesía musical comenzará el próximo 1 de abril de 2027 en la ciudad de Toronto, Canadá, y se extenderá por 14 paradas clave que combinarán plazas tradicionales y grandes escenarios de Estados Unidos.
El repertorio incluirá sus más grandes éxitos, consolidando su legado como el exponente de la salsa más exitoso de todos los tiempos.
Ciudades y paradas confirmadas:
El recorrido de “The Last Dance” abarcará las siguientes ciudades norteamericanas:
- Toronto, Canadá (Scotiabank Arena)
- Montreal, Canadá (Centre Bell)
- Brooklyn, Nueva York (Barclays Center)
- Reading, Pensilvania (The Santander Arena)
- Newark, Nueva Jersey (Prudential Center)
- Chicago, Illinois (United Center)
- Charlotte, Carolina del Norte (Spectrum Center)
- Tampa, Florida (Benchmark International Arena)
- San Antonio, Texas (Frost Bank Center)
- Houston, Texas (Toyota Center)
- Glendale, Arizona (Desert Diamond Arena)
- Anaheim, California (Honda Center)
- Denver, Colorado (Ball Arena)
- San Francisco, California (Chase Center)
Venta de boletos
Los organizadores informaron que la preventa exclusiva de boletos se llevará a cabo a partir del miércoles 12 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 13 de noviembre.
Por su parte, la venta general de entradas al público se abrirá el mismo jueves 13 de noviembre en los horarios locales correspondientes a cada ciudad. Se espera una alta demanda debido a la magnitud del artista y su arraigo en la cultura latina.
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