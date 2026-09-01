Nadia Ferreira revela el significado del tatuaje que comparte con Marc Anthony

La modelo paraguaya Nadia Ferreira abrió las puertas de su vida personal durante su más reciente publicación en Instagram. Por medio de un divertido video, la famosa respondió a las preguntas sobre su entorno familiar y amoroso que recibe con frecuencia en redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la primera finalista de Miss Universe 2021 protagonizó una dinámica de preguntas y respuestas que sacaron a relucir algunos detalles sobre su persona que permanecían desconocidos para el público.

Una de las revelaciones que no pasó desapercibida para su comunidad digital fue que cuenta con un tatuaje junto a su esposo, el cantante de salsa Marc Anthony.

“¿Nadia tiene tatuaje?”, leyó la famosa en voz alta, a lo que respondió contundente: “Sí, tengo un tatuaje. Raramente que me lo hice porque no soy muy amante de los tatuajes, pero una noche después del concierto de mi esposo en Miami, nos fuimos al barco digamos que en familia y estaba un tatuador al que le tenemos mucho aprecio también… y ahí nació la idea de hacernos un tatuaje“, señaló.

Sobre la imagen elegida para portar sobre la piel, Nadia Ferreira confesó que se trata de un tatuaje en honor a su hijo Marquitos.

“Todos tenemos el mismo corazoncito y tenemos las iniciales de nuestros hijos, así que yo tengo una ‘M’ por Marquitos, mi hijo… y también por Marc”, aseguró.

Además de responder esta interrogante, Ferreira se sinceró sobre temas como su incursión en el mundo del modelaje, su vida en Paraguay y los próximos pasos dentro de su vida profesional.

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